掃街遇妹子送「市長那一杯」珍奶！黃偉哲：不是普通的甜
選舉進入倒數階段，民進黨台南市長候選人黃偉哲力拚連任，競選車隊沿途掃街拜票，昨（24）還收到女店員「奶茶妹」親送的手搖杯表達支持，卻意外引發網友瘋狂詢問「市長喝什麼」，今店家也公布「市長那一杯」就是全糖的波霸鮮奶茶，並溫馨提醒「很甜很甜很甜」完全符合民眾對台南茶飲的第一印象，黃偉哲也在臉書笑稱「不是普通的甜！」
記者楊智傑/台南報導
黃偉哲連日跟著掃街車隊拜票，行經台南市西門路一間手搖飲店時，一名年輕女店員熱情地送上一杯珍奶替他加油，黃偉哲當下也要求車隊放慢接過店員的慰勞還與店員擊掌道謝，並稱「車掃很辛苦，但有這杯全糖珍奶，就是最美好的祝福」；店家表示由於現場民眾實在太過熱情，也臨時決定準備「全糖波霸鮮奶茶」給市長喝，至於若有其他陣營候選人車隊經過，店家表示若提前知道肯定也會一視同仁。
而黃偉哲手中高舉的這杯珍奶也在網路上掀起眾人討論，店家更順勢限時開賣「市長那一杯」，再三溫馨提醒「很甜、很甜、很甜」徹底展現「糖市」的手搖杯特色，黃偉哲也在該篇貼文下方留言「報市長名字沒有打折，真的是品名」，還笑稱「市長那一杯不是普通的甜！」，吸引大批奶茶妹妹的粉絲朝聖；網友們也紛紛留言表示「全糖市長不是在開玩笑的，血糖高爆」、「票數高不高我是不知道⋯但血糖肯定是⋯」、「為了市長那一杯，我可以破例喝很甜」。
提到台南選情，黃偉哲受訪時表示，今年比起往年公職選舉還要冷，不過「選民冷靜，但不代表冷漠」，今天也趁著選戰最後衝刺階段回到台南最大票倉永康區展開掃街行程，同時向外地遊子踴躍返回台南投票，今年除了公職選舉外還有18歲公民權的修憲複決案，鼓勵市民返鄉投票同時也能與家人團聚選情、親情皆顧，另外也提醒民眾注意交通安全、做好防疫措施，明日攜帶證件，為台南投下重要的一票。