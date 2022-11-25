修憲公投前夕！青民協張育萌曝此刻心境 期待努力結果
18歲公民權修憲複決案投票日將在明（26）天登場，這是台灣首次迎來的修憲公投，也是我國與民選憲改最接近的時刻，支持18歲公民權修憲代表團體，臺灣青年民主協會理事長張育萌今（25）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時說：「內心很平靜！」並表示，在投票日前夕還有許多的準備工作正在進行，今晚在全台各個政黨候選人的選前之夜活動現場，也會持續宣傳18歲公民權修憲案，但不管最終結果如何，在過去幾個月各個團體，與學生自發性的宣講下，對台灣來說就是一堂最大也最好的街頭公民課。
記者黃仁杰／台北報導
青民協說明，此次的修憲議題最重要的工作就是開啟「世代溝通」，才能創關近962萬張有效同意票的超高門檻。而被問到投票前夕的心境如何？張育萌笑答，其實自己的內心很平靜，儘管今天就是投票前最後一天，但還有很多工作持續進行，而且在過去這段時間，其實不只有青民協，許多全台各地的學生團體或是學生個人都自發性的挺身而出，走上街頭進行倡議，相信一定會看到努力的成果。
而回顧過去這段期間的辛勞，張育萌說，其實很少有一個議題能如此全面，擴及全台的溝通對話機會，青民協在全台22個縣市都舉辦了街講，也拜訪了許多的地方議員、首長候選人，可以看到大家都非常的支持，許多候選人也掛上看板、布條力挺，跨世代間的溝通雖然很艱辛，但一路走來自己相當滿足。
張育萌指出，其實最令自己感動的，是看到全台各地的學生團體，很多甚至是高中團體，都利用下課、假日的時間，上街發傳單、宣講，甚至是自己籌措資金租宣傳車街講、掛布條，雖然就算修憲通過，還沒有辦法行使公民權，但這些高中生也依然不遺餘力，「雖然修憲通過的門檻真的很高，但光是過去這段時間的努力，對台灣來說就是一場大型的公民課。」公民民主已然在街頭被實踐、看到，因此不管結果結果如何，自己都覺得相當值得，且非常期待能看到明天的成果。