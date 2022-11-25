高虹安選前造勢　柯文哲力挺：她公開透明、讓新竹更好

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柯文哲一現身就引起支持者歡呼，他說，新竹是他的故鄉，爸爸、媽媽、弟弟、妹妹都還住在這，幼兒園到高中的同學、親戚朋友都在這，即使後來當上台北市長，還是非常關心新竹發展。
他指出，新竹有科學園區，全世界資通訊產業重鎮，以全國各縣市來說，新竹市民平均學歷最高、收入最高、年齡最低，理論上最有活力，但過去幾十年發展卻不如預期，所以這次選舉是改變的機會，明天就是投票的日子，對新竹人、台灣人都是重要的日子，這一票不僅決定新竹未來4年發展，也決定台灣民主政治未來發展。
他說，這次選舉坦白說非常難看，沒想到新竹會變成全國媒體焦點，電視政論結目90%都在講高虹安的壞話，對於這種動用名嘴、側翼、網軍、1450治理國家，來影響台灣的民主政治，「我們應該要跟它說NO！」
柯文哲指出，過去3年新冠肺炎肆虐、今年發生俄烏戰爭，引發通貨膨脹，加上台灣原來低薪、高房租、高物價，所謂的三明治世代，讓年輕人充滿無力感、對政治失望，甚至絕望，請市民朋友利用手中選票，改變新竹、改變台灣。「如果你不去投票，就會由別人來決定你繳的稅金怎麼用」、「如果你不去投票，就會由別人來決定城市建設、國家發展」、「如果你不去投票，你的心聲、願景、痛苦都無人知道」。
柯文哲指出，以前在新竹市只有藍綠兩黨可選，今天有第3個選擇，市民不用再含恨、含血、含淚投票，可以讓新竹選出以理性、務實、科學來治理這個城市的市長，「就是高虹安」。
柯文哲說，高虹安在美國留學，有國際視野，受過理工科嚴謹訓練，有科技產業的扎實歷練，又有國會問政經驗，當新竹市長，可藉其專業，讓新竹科技首都有更好的產業發展、城市生活、市民福利，是最適合的新竹市長人選。
柯文哲提到，高虹安過去在立院的問政表現、監督預算能力有目共睹，所以她一定不會讓新竹市再出現花了12億，打了2場棒球賽就關門的球場，也不會再讓新竹出現花了16億還沒完工的國小。且高虹安當新竹市長，新竹保證成為媒體焦點，新竹市絕對會公開透明，所有工程有品質有保障。
最後柯文哲表示，希望市民朋友明天把手中寶貴的票投給高虹安，讓新竹更好、台灣更好，台灣繼續成為民主的驕傲。他說，晚會結束後，請市民開始打電話，告訴家人、同事、朋友為何要選高虹安，最重要的是明天一定要去投票，市長選6號高虹安，里長、市議員請選民眾黨，「把票投給民眾黨，是給自己、給下一代、給新竹市、台灣的未來一個希望。」