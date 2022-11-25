激戰新竹！宣明智下5指導棋：市民都是高虹安老闆

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柯文哲媽媽現身力挺表示，高虹安腳踏實地、論文絕對不會是抄的，但被罵、被誤會都沒關係，老天知道就好；常常看到高虹安被罵，哭過就好了，「反而是我在哭，很心疼」，相信高虹安會很認真、讓新竹市民滿意，希望大家團結一致，全力支持高虹安。
謝其嘉說，在新竹科學園區住了40年，看新竹、竹科這麼多年，希望有好市長，能建設新竹、科學園區，將新竹打造成世界最好的地方，希望大家都能挺高虹安，這樣正直、乾淨的市長。
宣明智表示，他跟謝老都是科技老兵、園區老兵，除了在園區待了40年，自己在新竹前後也住了53年，沒離開過新竹，「這裡就是我的家，我現在兒子女兒也住新竹，希望孫子也住新竹」。
宣明智說，科學園區在新竹之所以成功，就是因為得到在地支持，還有很多優秀的員工，除本地人外，外地來的就在這工作、成家、甚至把長輩帶來，這就是新竹包容性文化，支撐著科技發展。
他提到，孔廟後面有動物園、體育場，以前還有個向陽學園，專收中輟生，卻因為前一任市長，把向陽學園收掉，讓中輟生無法融於現行教育體制，沒有容身之處。
他說，媒體常說他對高虹安下指導棋，他這次就要下5步指導棋，一是希望高虹安當選市長，認真做事、清廉不貪污；二是用人唯才、不濫用私人；三是還給新竹市民棒球場、向陽學園；四為上任能夠善待基層員工，包括衛生、消防、警察、社會等基層員工；五是重視里長，多給預算，讓里長能照顧里內老人。
宣明智提到，媒體常討論誰是高虹安的老闆，他強調「在座每一位市民都是高虹安的老闆」，要把感受、想法講出來，即使被認為下指導棋也沒關係，「就是要給高虹安很多指導，讓她做得更好」。