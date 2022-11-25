不走傳統動員路線！黃偉哲選前夜打溫馨牌 挺18歲公民權
九合一大選即將進入衝刺階段，台南市長黃偉哲今（25）晚在競總旁規畫「挺台南、站出來」音樂晚會，有意揮別過去充滿政治煙硝味的選前之夜，今年邀請地方媽媽、在地團體表演以及青年們致詞，訴求「人民」才是決定台南未來的關鍵。相較北部陰雨氣候，晚間八點左右現場仍持續湧入大批支持者。
記者楊智傑/台南報導
黃偉哲今年選戰愈打愈溫馨，在最後的決勝關頭黃偉哲陣營串聯37區的支持者跟在地候選人響應「台南齊步走」大串連，黃偉哲表示看到各區陸續傳來的掃街畫面自己內心很感謝也很感動，每位挺身站出來響應的市民，都用各自的方式幫忙拉票、幫忙催票，是台南最動人也最溫馨的畫面，看到支持者熱情滿滿，幫忙掃街拜票、打電話拜託親友返鄉，更是展現了台南人的團結與人情味。
今年黃偉哲選前之夜邀請爵士樂團、社區媽媽、學生等當地表演團體演出，彰顯人民才是決定台南未來的關鍵，此外為了表達對「18歲公民複決修憲案」的支持，黃偉哲當晚也表定與熱舞社年輕人和青年團體同台，呼籲年輕人返家投下神聖一票及支持18歲公民權複決同意票。
黃偉哲總部表示，晚間8點44分黃偉哲會與青年代表上台並演講約15分鐘，呼籲市民踴躍投票，接著再由爵士樂團演出至9點30分後結束。