選前之夜不畏風雨！高虹安與選民「打勾勾」：下架民進黨

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高虹安表示，「常常有人笑高虹安只有空氣票」，但事實證明這140個參選日子，很多支持者風雨無阻，用行動力挺；很多人說高虹安空降、住新竹才1年多，但她提出100多項新竹市願景、政見，包含教育、動保、身障平權，都被公民團體評鑑為最完整，即便來到新竹僅1年，但她已經準備好了！
高虹安提到，今天選前之夜請到董至成，是有含意的，剛好串聯她的幾個階段，首先機械博士「懂製程」，她從小到大沒有把政治當成藍圖，從資訊工程到機械工程領域，她在基層做得就是在產線第一線工作、產線優化、數位轉型，真正了解台灣的科技業，所以在新竹市科技城市，她絕對不會說出「新竹產矽」這樣貽笑大方的話，她也絕對不會拿台積電也有不良品，來比喻12億棒球場。
高虹安說，再來是科技立委「懂智城」，擔任立委期間的問政表現受到公民團體肯定，在新竹市的地方服務處也解決市民大小事，包括缺水、缺電、缺人才、交通、民生、教育問題等；還有國際市長「懂治城」，承諾把新竹市城為國際科技都，創造宜居、永續城市，整合領先科技、打造區域共榮共好，想用文化和國際訴說新竹文化。
高虹安指出，民進黨人用一句話說「參選的候選人就該被嚴格檢視」，想用這句話合理化對高虹安的網路霸凌、抹黑，但他們有用同樣嚴格標準來檢視林智堅、沈慧虹任內公共工程嗎？有檢視柯建銘過去作為嗎？
高虹安說，「我們看到12億棒球場明顯缺失，誰跳出來負責？曾幾何時給民進黨信任、完全執政，卻變成傲慢、腐敗。」
高虹安舉例，台灣普悠瑪號、太魯閣號事件，改革停滯不前，還有疫苗到快篩的政策混亂不停，還嘗試要找人背鍋，就連新竹縣市合併升格，民進黨因為選舉趕不上而不排審，卻甩鍋給在野黨。
高虹安說，民進黨說要反紅媒、黨政軍退出媒體，結果媒體第四權變成民進黨打手，猛打高虹安，卻沒有以同樣篇幅關心公共工程、黑金問題、柬埔寨綁架問題。她強調，政黨輪替是民主社會每一個人的權力，可以決定新竹市的未來，甚至這一次新竹市可以決定台灣的未來。
最後高虹安要支持者比出6號手勢說，「答應我，打勾勾，明天起來投票」，不畏強權霸凌，人民起義從新竹開始，新竹是勇敢的台灣人，「這裡就是起點，下架民進黨，投給高虹安」。