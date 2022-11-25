UN人權理事會譴責伊朗鎮壓行為　表決支持國際調查

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這次投票通過時，全場掌聲如雷，投下反對票的6個國家包括亞美尼亞、中國、古巴、厄利垂亞、巴基斯坦和委內瑞拉。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）讚揚這項投票結果，認為這結果表明聯合國人權理事會「意識到伊朗局勢的嚴重性」。
另有許多西方國家外交官在會中發言，譴責伊朗的鎮壓行動。
這次緊急會議由德國及冰島提議，並在50個國家支持下舉行，會中討論長達2個月的抗議行動對伊朗局勢的影響，會議結束前進行投票。
伊朗此次示威活動的導火線是庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）之死。22歲的艾米尼今年9月涉嫌違反基於伊斯蘭教律法（Sharia law）的嚴格女性著裝規定被捕，並於拘留期間死亡，在伊朗各地掀起抗議浪潮。
在今天會議中，聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）堅持「必須停止不必要和過度使用武力」。他告訴記者，他曾提議訪問伊朗，但並未收到德黑蘭當局的回應，並指出自艾米尼死後，已有超過300人喪命。
然而，伊朗政府在今天會後譴責西方國家。伊朗代表卡里米（Khadijeh Karimi）表示，歐洲和美國「缺乏向其他國家就人權說教的道德威信」。（譯者：張茗喧/核稿：林治平）1111125