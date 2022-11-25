雲林囝仔南漂打拚17年　黃彥毓盼為高雄奉獻人生

「2006年一個少年囡仔跟隨花媽從雲林的一個城鎮-虎尾，隻身一人來高雄打拚至今已17個年頭了！」民進黨前鎮、小港市議員候選人黃彥毓表示，17年，可以讓一個襁褓的嬰兒，蛻變成熱血少年，17年，更讓一個不知世事的年輕人，成為充滿經驗又有理想的政治工作者。
記者郭凱杰／高雄報導
曾經受到前市長陳菊的栽培學習城市治理的黃彥毓，曾在高雄市政府歷經勞工局、客委會、經發局、工務局、水利局，與菊姐和市民一起見證高雄的蛻變。2016年，彥毓在花媽的鼓勵下參選第四屆民進黨高雄市黨部主委，並順利當選。2018年，彥毓受時任行政院長的賴清德副總統提攜，進入經濟部，接受中央歷練。
黃彥毓指出，17年的公共事務歷練，讓他更深刻的了解，政策的實踐應以民眾所需為主；追求市民福祉的過程，更應貫徹清廉政治！為高雄努力，已成為他的使命；對市民負責，也是他不變的初衷。
黃彥毓也以花媽曾鼓勵他的話「自由的風，需繼續吹送；民主的價值，也需要傳承」。黃彥毓強調，他深受花媽及副總統賴清德的栽培，如今參選，更受到前立委郭玟成及市議員林宛蓉強力提攜。
黃彥毓認為，民主的推進，需要新血繼續貫徹；高雄的發展，更需要有經驗的年輕人一同承擔。他已經準備好了！前鎮、小港唯一擁有中央及地方治理經驗的議員候選人，黃彥毓願意用一生所學貢獻給滋養我成長的高雄！
黃彥毓強調，自已是新人目前仍在當選邊緣，是議會過半最關鍵的一席！他拜託大家，選最有經驗、最了解市政的黃彥毓，替大家服務奉獻、為前鎮、小港的發展打拚！
黃彥毓最後也懇請鄉親明天集中選票，全力守護搶救關鍵一席 ⑩ 號黃彥毓 前鎮小港 我願意！