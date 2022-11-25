名家論壇》盧燕俐／4檔正港台積電ETF這樣挑

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不過，台積電向來具領漲領跌功能，隨著台積電大漲，0050也就從本波低點96.48元，一路扶搖直上，截至11月25日漲至116.7元，彈升約兩成。我曾多次強調，「如果不會選股，或選ETF有障礙，那麼，市值型的0050和006208(富邦台50)，因為內含台灣市值前五十大企業，儘管空頭也會跌，但只要有耐心，當市場由空翻多，績效的復原力也會特別強！」就是這個道理。
倘若對台積電特別偏愛，又願意承擔更多風險，那麼，0052(富邦科技)就值得配置。0052的台積電占比高達58.37％，居所有ETF之冠，加上第二大持股鴻海占比5.9％、第三大持股聯發科占比5.18％，前三大就占七成，可以預見，淨值將與這三檔股價高度連動。
相較下，0050的前十大持股中，還有南亞、富邦金、中華電、中信金與中鋼，如果資金不想完全重壓在科技股，0050較能達到分散風險的功能。但如果是對台灣科技產業信心滿滿，0052就不容錯過。
但必須提醒，0052因持股較集中，波動度較大，以今年為例，從年初高點141.11元，一路下跌至80.18元，波段跌幅高達43％，與台積電從高點688元跌到370元，重挫46％相當接近；對照下，0050從152.08元跌到96.48元，也跌了36.5％，跌幅確實較低。
所以，想追隨巴菲特的腳步，當另類的台積電股東，長線布局0052就要有耐震的心理準備，單筆進出，需時刻觀察台積電股價和籌碼變化，不然，採取定期定額是較恰當的投資方式。
還有一檔「含積量」高的ETF，是00692(富邦公司治理)，台積電占比也有38.89％，不難想像，有能力且願意高度重視公司的，大多是知名企業，前十大持股
較為多元，只有台積電、鴻海、聯發科與台達電四檔電子股，其餘散見電信、塑化與金融股。
因此，00692在這4檔ETF中，波動度最低，淨值也最低，至11月25日，單筆買一張只要兩萬八千元，比起0052和0050一張動輒十萬起跳，入手門檻較親民。
無論如何，儘管有巴菲特、老虎基金和橋水基金等法人機構加持，台積電股價也一掃陰霾，但畢竟台積電在580元附近有較大量的套牢區，勢必牽動著這些相關ETF的表現，投資人在進場布局前，仍應思考完整的操作策略。
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
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