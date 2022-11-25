牛肉會不見嗎？中市「老人健保補助款」成選前最熱話題
明天就要投票，選民最有感的政見是什麼？民進黨台中市長候選人蔡其昌競選總部這幾天不斷接到詢問電話，想確認蔡其昌若當選，市府「老人健保補助款」會不會消失？蔡其昌今公開批評盧秀燕是敗壞選風的罪魁禍首，「我講了無數次，健保不但持續補助，社會福利會比盧秀燕更好，她還要抹黑別人。」
記者顏幸如／台中報導
台中市長選舉，民進黨候選人蔡其昌端出的政見牛肉，選民討論度最高的是老人健保持續補助、國中小營養午餐免費這兩項，藍綠各自用口語化的方式，強化選民記憶，尋求連任的台中市長盧秀燕，11日在清水造勢晚會中說：「胡志強時代的老人健保補助，林佳龍開支票說會繼續實施，卻做不到一兩年就取消，沒收入的老人家一個月要繳826塊錢，差不多是子孫手機的月費；1年多繳1萬、選錯市長變成4年繳4萬。」她繼續強化概念、具體形容：「這4萬塊錢夠讓一般家庭買3台洗衣機了！」
發現盧秀燕這招的效果不錯，蔡其昌馬上有樣學樣，13日在大里的造勢晚會說明「國中小營養午餐免費」政見時，摒棄原本的說理方式，改為「孩子營養午餐不必錢，生一個讀9年就省8萬、生3個可以省20幾萬，讓蔡其昌為小市民減少一點負擔。」尋求年輕父母的認同。
但其他福利部分，蔡其昌顯然未全盤化解盧秀燕的攻勢，這幾天競選總部不斷接到電話，詢問有關老人健保補助的問題。盧秀燕昨晚在造勢晚會中再次強調，前民進黨市長林佳龍大砍胡志強任內的老人健保補助、自己上任後救回來、每年編30億元照顧65歲以上長者、生育津貼從每胎1萬元倍增到2萬元。若是市長換人當，老人健保可能再度被砍掉，「生育津貼將來搞不好又調回來，若不是我們當選，變1萬喔！」
雖然民進黨立委林靜儀立即在臉書反駁，指「妳4年增加的捷運造價，就浪費了8年長輩們的健保費！」但顯然沒直接觸及在意此事的長者族群，逼得蔡其昌今（25日）早受訪時再度說重話，罵盧秀燕「裝睡的人叫不醒」、「故意抹黑的候選人，就是台中市敗壞選風的罪魁禍首」。
蔡其昌表示，自己已經演講近千場、在媒體面前講過無數次，自己的福利政策比盧秀燕更好，不但健保持續補助，敬老愛心卡預算也會比盧秀燕多一倍，來孝敬台中的長輩。