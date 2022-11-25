選前之夜吸1.5萬人！蔡其昌承諾打造台中成為有光的城市

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在晚會播放宣傳影片時，天空忽然飄起毛毛細雨，蔡其昌登台後，現場氣氛達到最高潮，他表示，再過40分鐘，競選活動就要結束，「我和我的太太，要再一次感謝市民朋友，對所有支持城市改變的大家，說一聲謝謝。」
蔡其昌哽咽說道，決定投入選舉之初，大家遇到他都說這次很難選、很難對抗4年來用盡市府資源做宣傳包裝的市長，但「天道酬勤」4個字是自己從政以來一直堅持的態度，在完成1千場演講之後，最想說的是，當一個市長應該要足夠認真，一個可以承擔的候選人，未來才可以承擔這個城市的改變，「即便逆風而行，前路困難，蔡其昌也會一路走到底。」
他提到，台中市是一個偉大的城市，這條路走來，儘管過程就像走在幽暗而漫長的隧道，但因為有團隊、有議員、更有許多基層市民朋友的支持，「蔡其昌很感動，所有人把希望、所有市民把對台中的期盼，寄託在蔡其昌身上，我一定會拚到底」，邀請大家一起慶祝最後的勝利。
蔡其昌表示，台中已經到了改變的時候，台中要做一個有光的城市，而光代表的是希望，要讓年輕朋友認為這個城市有希望，4年要興建8千戶社會住宅、成立青年事務局，「要讓台中成為對年輕人最友善的城市，就是要讓這座城市有光。」
他指出，自己不但會讓老人健保持續補助，更要將敬老愛心卡再進化，「我們要讓老人家在退休後看到更好的希望」，同時也要滿足上班族的期待，他承諾捷運藍線4年內一定要動工。
此外，對於老城區提出大車站計畫，要讓縣區民眾、農民勞工看到希望，「所以海線鐵路雙軌高架化一定要做、烏日到大慶高架化一定要做，東豐快速道路一定要4年通車」，他誓言打造最友善的城市。
蔡其昌強調，會以市民優先，做事不分黨派、用人唯才，同時用更包容的態度，讓台中海納百川、成為一座有韌性的城市，因此會有更多的社宅政策以及托嬰中心，讓父母親可以安心，「蔡其昌要讓公托倍增再倍增，讓台中擺脫虐童之都的惡名，成為一座有光的城市。」
他說，未來的台中市是一個有光、有愛、有溫暖的城市，「盧市長沒辦法讓台中進步，她做不到的，蔡其昌來做」，沒有打不贏的選戰，只要最後繼續催票、拉票，去投票，「明天我們一起迎接台中的勝利」，最後連續多次高喊「去投票，就會贏」、「光復台中，贏回光榮」。