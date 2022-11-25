蔡其昌選前造勢　「雞排妹」鄭家純助陣：贏回光榮台中

蔡其昌「選前之夜Ｘ全城行動」造勢晚會選在在南屯區文心路的戶外圓滿劇場舉行，除了有副總統賴清德、前立法院長蘇嘉全致詞，還有歌手黃妃、農村武裝青年樂團演唱，以及同為台中人的奧運國手趙士強與多位體育優秀選手登台支持，神祕嘉賓台中女兒「雞排妹」鄭家純則在蔡其昌致詞前壓軸登場。
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她直言，4年過去了，台中沒有變得更好，只有變得更差，「這次，我再次從日本回到台中，我想要跟大家一起光復台中，贏回光榮」，投票是對政黨的主張、對候選人的政策、對台灣的未來投下神聖的一票。
鄭家純提到，自己之所以支持18公民權，是因為她知道生活的每一件事都和政治有關，「當你有投票權，就會去思考，手上的一票可以做什麼」，好的政策，不會從天上掉下來，「選錯了人，選錯了政黨，你的生活就會受到影響」，只有出來投票，才能改變生活。
她強調，「你不關心政治，政治還是會影響你」，台灣人不應該隨便放棄自己選擇的權力，不要放棄中國沒有的民主與人權，每一張選票，都代表一個意志，把意志透過選票展現出來，「輸也好、贏也好，都沒有人可以否定你的意志。」
鄭家純接續說道，現任市長盧秀燕上任4年，把有光榮傳統的台中州廳，招標改成旅館，4月爆發資優班狼師事件，原本置之不理，是在輿論的壓力下，拖到9月才把狼師解聘，「林佳龍任內規劃的大小建設，盧市長做了4年，都還在慢慢執行，她什麼事都敷衍，什麼事都拖延」，她坦言，台中市民期待的更好的未來，一直都沒有到來。
她回顧4年前從東京飛回台灣，投票後哭著飛回去，「明天大家可以不要讓我再哭著回東京，一定要出來投票！」鄭家純說，4年來台中幾乎沒什麼變化，原本熱鬧落成的綠川整治，變得再度髒亂醜陋，中區再度沒落，街面上變得蕭條，過去隨處可見的節目活動也變少了，「既然盧市長沒有想法，對台中沒有願景，也沒辦法帶給台中新的發展與期待，那我們就要再次換人。」
鄭家純說，聽說蔡其昌打算在台中高鐵周邊，除了要設立台中流行音樂基地，還要設置室內live house跟戶外的表演空間，以及主張中小學的小孩營養午餐，餐餐免費，還聽說他要在4年內讓捷運藍線動工，還要核定其他捷運路線，「每一個政見，都是要讓停滯的台中再動起來。」她再次懇請各位拉一票是一票，把光榮台中贏回來。