陳其邁當最大母雞　選前之夜湧入逾5萬人

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陳其邁一上台就用用台、客、布農族語向現場民眾打招呼，感謝市民朋友、高雄人在兩年前擱一次他機會，選擇出28年來第一個高雄囝仔當市長，是他這一生無比的驕傲，27年前在高雄擔任立委參與政治，2005年擔任代理市長，那時候的高雄跟現在很不一樣，市區和港區有一道兩米高的灰色圍牆，三個月內，他說服國防部、鐵路局、港務局，一起推倒港區高牆，讓城市重新看到海洋、港市合一。
過去數十年「港都夜雨」是高雄港的主題曲，從謝長廷市長開始，開始大聲唱著「快樂的出航」，陳菊市長開啟亞灣區建設、駁二轉型、高雄展覽館、市總圖相繼啟用，大家的一筆一筆，勾勒成就壯闊高雄。
經過2年的拖磨，高雄的未來不知道到底要往哪裡去，市民終於採取行動，光榮投3次，用民主的程序告訴大家，「人民才是高雄的主人，倘若做不好讓人民失望，權力隨時就收回去」，兩年來他緊緊緊解決問題，施政不分黨派，寫下高雄打拚的故事，沒有任何困難可以擊倒。
陳其邁並保證，四年後的高雄，將會是科技的高雄、宜居的高雄、幸福的高雄、魅力的高雄，民眾的這一票決定高雄是回到四年前的徬徨失望，或是要邁向更美好未來你的這一票，決定高雄是回到口號空轉，或選擇實實在在做事，
陳其邁強調，高雄人要繼續為了心愛的故鄉，出來投票，不只是延續有政府會做事，也要讓民進黨的議員全部當選，議會過半，讓高雄全面啟動、全面來衝刺。