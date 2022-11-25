選前一天還清白！高虹安秀辛辛那提論文重審通過函

陳其邁當最大母雞　選前之夜湧入逾5萬人

▲陳其邁保證，四年後的高雄，將會是科技的高雄，宜居的高雄、幸福的高雄、魅力的高雄。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.11.25）
▲陳其邁保證，四年後的高雄，將會是科技的高雄，宜居的高雄、幸福的高雄、魅力的高雄。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.11.25）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022年九合一大選倒數計時，民進黨高雄市長陳其邁今（25）日選前之夜沒有大咖站台，但現場仍湧入超過5萬人潮，陳其邁就是全場最強母雞，全力拉抬黨籍議員、候選人、友軍台灣基進的候選人以及無黨籍的黃捷，力求議會過半，並邀請到支持18歲公民權的學生代表到場致詞，陳其邁說，「這一票，決定高雄是回到四年前的徬徨失望，或是要邁向更美好未來」，要民眾一定要出門投票。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲民進黨高雄市長陳其邁今（25）日選前之夜沒有大咖站台，但現場仍湧入超過5萬人潮。（圖／陳其邁競總提供）
▲民進黨高雄市長陳其邁今（25）日選前之夜沒有大咖站台，但現場仍湧入超過5萬人潮。（圖／陳其邁競總提供）
高雄市長陳其邁的選前之夜，今（25）晚在捷運鳳山西站旁盛大登場，現場湧入超過5萬名支持者，除了學生代表、黨籍立委陸續登台助講，現場還請來陳其邁2018年「咱上愛的所在」、2020年「高雄驛起飛」兩首競選歌曲的主唱林宗興和滅火器樂團登台演唱。

陳其邁一上台就用用台、客、布農族語向現場民眾打招呼，感謝市民朋友、高雄人在兩年前擱一次他機會，選擇出28年來第一個高雄囝仔當市長，是他這一生無比的驕傲，27年前在高雄擔任立委參與政治，2005年擔任代理市長，那時候的高雄跟現在很不一樣，市區和港區有一道兩米高的灰色圍牆，三個月內，他說服國防部、鐵路局、港務局，一起推倒港區高牆，讓城市重新看到海洋、港市合一。

▲陳其邁選前之夜，太太吳虹也到場加油打氣。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.11.25）
▲陳其邁選前之夜，太太吳虹也到場加油打氣。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.11.25）
過去數十年「港都夜雨」是高雄港的主題曲，從謝長廷市長開始，開始大聲唱著「快樂的出航」，陳菊市長開啟亞灣區建設、駁二轉型、高雄展覽館、市總圖相繼啟用，大家的一筆一筆，勾勒成就壯闊高雄。

經過2年的拖磨，高雄的未來不知道到底要往哪裡去，市民終於採取行動，光榮投3次，用民主的程序告訴大家，「人民才是高雄的主人，倘若做不好讓人民失望，權力隨時就收回去」，兩年來他緊緊緊解決問題，施政不分黨派，寫下高雄打拚的故事，沒有任何困難可以擊倒。

▲選前之夜陳其邁就是全場最強母雞，全力拉抬黨籍議員、候選人、友軍台灣基進的候選人以及無黨籍的黃捷，力求議會過半。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.11.25）
▲選前之夜陳其邁就是全場最強母雞，全力拉抬黨籍議員、候選人、友軍台灣基進的候選人以及無黨籍的黃捷，力求議會過半。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.11.25）
陳其邁並保證，四年後的高雄，將會是科技的高雄、宜居的高雄、幸福的高雄、魅力的高雄，民眾的這一票決定高雄是回到四年前的徬徨失望，或是要邁向更美好未來你的這一票，決定高雄是回到口號空轉，或選擇實實在在做事，

陳其邁強調，高雄人要繼續為了心愛的故鄉，出來投票，不只是延續有政府會做事，也要讓民進黨的議員全部當選，議會過半，讓高雄全面啟動、全面來衝刺。

最後關頭搶新住民選票　李雨蓁越南文文宣籲搶救

最強母雞陳其邁施展影分身術　老婆兒子兄弟分身全出動

嘉義勇媽黃敏惠合體柯志恩　希望南部多位媽媽市長

太太吳虹選前現身輔選　陳其邁「靈魂系歌手」再現

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀