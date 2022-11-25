蒲亭被嫌沒路用？跨國峰會疑遭盟友冷落　畫面曝光

真有人在內！日本動物園「獅子」逃脫　翹腳休息網笑翻

▲大阪天王寺動物園進行動物脫逃演習。（圖／擷取自共同社YouTube）
▲大阪天王寺動物園進行動物脫逃演習。（圖／擷取自共同社YouTube）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本位於地震帶上，國內多達114條斷層帶，導致不少地區時常會傳出地震消息，也因此對於地震的防備更加用心。位於大阪的天王寺動物園近來舉行了一場「因為地震獅子逃脫的捕獲訓練」，模擬事故發生時可能會出現的狀況。不過演習不會讓真獅子上場，而是由工作人員假扮，在訓練期間，「獅子」不僅「攻擊」工作人員，還坐在長椅上休息，看起來太像「爆笑大集合」，搞笑的動作也引來不少民眾圍觀。

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大阪天王寺動物園近日與當地消防部門進行共同演習，訓練內容為假定南海板塊發生大地震，天王寺區遭受6級地震衝擊，造成動物園受損，「獅子」等猛獸從籠中意外逃脫後，工作人員對傷員的應對以及追捕行動。

演練的過程依序為獅子因為地震而逃出籠子，動物園工作人員開始追捕，但過程中有人員受傷，因此醫療組人員在過程中也必須待命並出動負責救治，隨後園方會跟消防人員拿著盾牌以及捕獲網，將動物驅趕到指定地點進行圍捕，最後拿著麻醉槍的工作人員會進行射擊，在確認獅子被麻痺之後，便會協力將動物移至安全的地方，演習也就宣告結束。

▲「獅子」中了麻醉槍，大字倒地。（圖／擷取自共同社YouTube）
▲「獅子」中了麻醉槍，大字倒地。（圖／擷取自共同社YouTube）
不過從媒體釋出的畫面，可以看到天王寺動物園的這隻「獅子」十分有活力，在逃出籠子之後就撲向工作人員，甚至還大口「啃咬」工作人員下半身，逃脫途中還坐在長椅上翹著腿休息，碰到小女孩上前揮手也「手下留情」不進行攻擊而是熱情回應。最後這隻「獅子」被工作人員用麻醉槍射擊後才仰天倒在地上，隨後被捕獲、帶回欄舍。

▲「獅子」正在等待下一個演習內容，坐在長椅上翹角休息。（圖／擷取自共同社YouTube）
▲「獅子」正在等待下一個演習內容，坐在長椅上翹腳休息。（圖／擷取自共同社YouTube）
演練畫面曝光之後，隨即引來網友熱烈討論，紛紛表示「獅子竟然用兩隻腳走路！！」、「很沒有緊張感」、「太搞笑」，還有網友擷取其中幾個畫面當成梗圖。

天王寺動物園長向井猛指出，由於難以掌握災害何時會發生，所以平時的訓練相對變得重要。而每一次的訓練，也能對舊有的應變準則重新檢視，制定出更新、更加完善的因應方法。

其實在1936年時，上野動物園就曾發生黑豹逃走事件，有了前車之鑑，日本動物園幾乎每年都會進行這樣的演習訓練，像是知名的上野動物園、多摩動物園都曾有相關活動。在演練期間園區工作人員跟警消都會到場，出動人數多達50至80人。另外依照主題不同，出場的布偶裝也會不一樣。


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