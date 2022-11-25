真有人在內！日本動物園「獅子」逃脫　翹腳休息網笑翻

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演練的過程依序為獅子因為地震而逃出籠子，動物園工作人員開始追捕，但過程中有人員受傷，因此醫療組人員在過程中也必須待命並出動負責救治，隨後園方會跟消防人員拿著盾牌以及捕獲網，將動物驅趕到指定地點進行圍捕，最後拿著麻醉槍的工作人員會進行射擊，在確認獅子被麻痺之後，便會協力將動物移至安全的地方，演習也就宣告結束。
不過從媒體釋出的畫面，可以看到天王寺動物園的這隻「獅子」十分有活力，在逃出籠子之後就撲向工作人員，甚至還大口「啃咬」工作人員下半身，逃脫途中還坐在長椅上翹著腿休息，碰到小女孩上前揮手也「手下留情」不進行攻擊而是熱情回應。最後這隻「獅子」被工作人員用麻醉槍射擊後才仰天倒在地上，隨後被捕獲、帶回欄舍。
演練畫面曝光之後，隨即引來網友熱烈討論，紛紛表示「獅子竟然用兩隻腳走路！！」、「很沒有緊張感」、「太搞笑」，還有網友擷取其中幾個畫面當成梗圖。
天王寺動物園長向井猛指出，由於難以掌握災害何時會發生，所以平時的訓練相對變得重要。而每一次的訓練，也能對舊有的應變準則重新檢視，制定出更新、更加完善的因應方法。
其實在1936年時，上野動物園就曾發生黑豹逃走事件，有了前車之鑑，日本動物園幾乎每年都會進行這樣的演習訓練，像是知名的上野動物園、多摩動物園都曾有相關活動。在演練期間園區工作人員跟警消都會到場，出動人數多達50至80人。另外依照主題不同，出場的布偶裝也會不一樣。