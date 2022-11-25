就差您的一票搶救　劉世芳：黃偵琳早就準備好為民服務

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劉世芳表示，三個月陪同黃偵琳掃街，很多支持者仍不知道「令果」就是黃偵琳，但三個月的努力，知名度漸漸打開，掃街時的回應也熱烈了起來，現在左營楠梓的市民朋友都知道了，「黃偵琳=令果=左楠好俗女」。劉世芳指出，2018年支持黃偵琳參加初選，由於起步慢，最後僅以一通電話的差距在初選民調中落敗，但她收起挫折，持續沒日沒夜為左楠服務打拼。
劉世芳回憶指出，與黃偵琳一起工作相處超過五千天，深深知道她為人民服務的DNA，始終熱情如一。劉世芳也懇切呼籲支持者能夠回到民進黨的核心價值，清廉、勤政、愛鄉土；這是一個更民主、更自由的美好國家的指標，而黃偵琳一路以走來，都是在這些價值的培育薰陶下，逐漸成長為成熟的政治工作者。「黃偵琳早就準備好了，現在只差選民手中的一票來搶救。
黃偵琳也非常感謝劉世芳委員這幾個月的相挺，無論是站路口、掃菜市場、車隊掃街，委員都全力相挺，對她的選情甚至比她自己還緊張。黃偵琳回憶，競選總部成立當天，劉世芳委員為我披上彩帶的那一刻，留下了眼淚，因為深知委員對她有很高的期許，所以只能努力的往前衝，
黃偵琳強調，今天主要是做最後的地毯式車隊掃街，希望深入每條巷弄拜託，選前之夜必須趕赴鳳山參加民進黨高雄市的選前之夜造勢晚會，所以晚間的車隊掃街，先請兒子代打，希望造勢活動結束後，有時間趕回左營繼續掃街，拚到最後一秒，爭取最關鍵的第九席。