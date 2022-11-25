城市改變要「5你5我」　沈慧虹選前之夜暴雨中遊行

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競總喊出現場約有5000人到場支持。遊行前致詞時，柯建銘認為，現在面對新竹市最難打的一仗，但是走到今天一定有信心，等等遊行就是要走向勝利之路，要走出勝利的路，撐到最後一刻，民眾要記得拉票、固票、催票，選戰是價值選擇的選舉，「我們是要選出認真負責打拚又努力的人，還是要選擇痟貪（貪得無厭）的又離譜的高虹安？」
林智堅表示，每次參加活動都會有很多感觸，因為支持者都很激動、眼眶紅，都會給鼓勵，「大家放心，我會加油，現在要給沈慧虹加油」，2014年新竹人非常有勇氣與智慧給年輕的自己機會，8年來市府團隊努力用心，每天都加倍努力，不敢辜負市民期待，請市民朋友想一想8年前的新竹與現在的新竹是否有進步、更幸福，將票投給沈慧虹。
林智堅呼籲，活動結束後，民眾要記得持續催票、固票、拉票，都要請親朋好友「為了新竹的進步，為了新竹的未來，去投票就會贏，把沈慧虹送回新竹市政府」。
林智堅指出，沈慧虹是即戰力，不用實習就可以馬上上班、持續推動各項重大建設，拜託選民票投沈慧虹，也將票投新竹隊，讓8位民進黨議員候選人全壘打。
沈慧虹分享，從7月4號她離開市府、宣布參選市長，至今將近5個月，大家都說不要「算饅頭」，選舉最重要的是候選人認真選，參選百餘天以來自己認真拚，但不孤單，像是抽號次那天，覺得抽哪個號次都好，不過抽到5號的時候還是很開心，因為想到「5（有）你5（有）我」，因為5號代表這雙手，「這個城市本來就不是一個人打拚會成功，要有你有我」。
此時也下起了暴雨，沈慧虹笑說「老天也在呼應」，這個城市改變要「5（有）你5（有）我」，新竹城市最大的寶藏就是各位民眾，城市要改變沒你沒我無法進行，8年來進步是因為「5（有）你5（有）我」，要持續進步也要「5（有）你5（有）我」，雖然今天有風雨，但風雨會過去、建設會留下，要繼續讓新竹市有夠讚，幸福腳步不停下來，遊行就要出發。