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王淺秋、黃健庭挺！選前之夜喊：謝龍介當選才能改變台南

▲高雄市前新聞局長王淺秋，選前之夜為藍營台南市長候選人謝龍介站台。（圖／翻攝自謝龍介YouTube）
▲高雄市前新聞局長王淺秋，選前之夜為藍營台南市長候選人謝龍介站台。（圖／翻攝自謝龍介YouTube）

記者楊穎軒／台南報導

九合一地方大選明（26日）投票，國民黨台南市長候選人謝龍介在小東公園舉辦「翻轉台南」選前之夜晚會，國民黨祕書長黃健庭、高雄市前新聞局長王淺秋親自現身站台，黃健庭批台南治安堪慮，彷彿無政府狀態，加上弊端叢生，唯有謝龍介當市長才能真正改變台南，「謝龍介將用人生最精華4年為台南打拚，他一定說到做到！」

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▲國民黨台南市長候選人謝龍介舉辦「翻轉台南」選前之夜晚會。（圖／記者楊穎軒攝）
▲國民黨台南市長候選人謝龍介（左四）舉辦「翻轉台南」選前之夜晚會。（圖／記者楊穎軒攝）
國民黨祕書長黃健庭表示，8個月前國民黨通過第一個縣市長候選人提名就是謝龍介，因為謝深耕台南30年，最了解台南，最了解市民需要，為最能夠改變台南的戰將，看著謝龍介走遍200個廟口、夜市說政見，讓他很感動，黃健庭說，台南過去幾個月發生殺警案、槍擊事件，民進黨政府卻不當一回事，不願限期破案，「難道治安敗壞理所當然？」

▲國民黨祕書長黃健庭感嘆台南治安敗壞。（圖／翻攝自謝龍介YouTube）
▲國民黨祕書長黃健庭感嘆台南治安敗壞。（圖／翻攝自謝龍介YouTube）
黃健庭說，台南的刑事犯罪率跟犯罪人口數都是6都名列前茅，黑金勢力長年介入各種工程標案，爐渣被非法棄置、濫用就屬台南最嚴重，6月就通過糾舉，但市府處理態度消極，極權貪婪腐化，把國家資源通通吃光，還不知道有多少弊端被隱藏，民進黨對不起台南人，唯有換人才能整治除弊，「我是台南女婿，希望讓台南進行30年第一次政黨輪替，把龍介送進市政府，讓民進黨別再為所欲為，知道反省，讓台南成為進步的城市，讓台南人過好日子！」

高雄市前新聞局長王淺秋自嘲「台北俗」、台語不輪轉，但她很喜歡台南，認為台南30年被民進黨執政夠了，台南人日子過不好，年輕人沒前途、低薪，台南經濟指數上不去、企業看不到未來，連在台南走路都有危險，自己在媒體工作多年，現在是台灣媒體最黑暗的時刻，網路上的言論被限制，只要是塔綠班無所不能，發表意見就被出征，「我幫台南農民賣柚子，被說騙人、惡毒！」

王淺秋說，台南經濟、觀光政策落後，6都只有台南健保沒有補助，謝龍介提出老年健保免費、青年住宅政見，一個有實力、認真努力的候選人明天就要當市長，「民進黨已經試過了！看龍介仙在台南如此打拚、努力，我們要用地方的力量包圍中央，讓台南更好！」

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