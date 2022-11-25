鍾東錦選前之夜！徐耀昌不顧黨紀站台：國民黨應該覺醒了
明（26）日九合一大選即將登場，選前最後一夜各地候選人透過造勢晚會賣力拉抬氣勢，備受矚目的無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦今（25）日也在苗栗市競選總部舉辦晚會，活動從傍晚4點開始，雖然天候狀況稍嫌不穩定，有時還下起小雨，但眾多鄉親仍不減熱情到場支援。苗栗縣長徐耀昌、立法委員陳超明也出席力挺。
記者張志浩／苗栗報導
徐耀昌今日上台時掀起活動高潮，他表示，鍾東錦是有孝心也很有愛心的候選人，過去還曾把薪水捐出作為孩子的獎助學金。隨後他話鋒一轉，面對國民黨在競選期間開除鍾東錦、攻擊等動作，他認為「一個人說什麼，他的心就存在著什麼，唯有選良善、苗栗走透透的候選人，才能延續苗栗的發展。」並強調鍾東錦若當選，自己會義不容辭陪他進縣府，把過去累積人脈和資源持續挹注給鍾東錦。
徐耀昌也提及，選舉只要是選對的人，就沒有什麼棄保的問題，甚至透露不少縣內民進黨的好友都暗示會支持鍾東錦陣營，直呼「民進黨都覺醒了，國民黨還不知道覺醒嗎？」他強調，「如果國民黨還不自覺，繼續攻擊鍾東錦，那只會讓民進黨漁翁得利！」
鍾東錦致詞時，則再度針對與砂石業者關係緊密的議題做出回應。他強調自己做砂石「從來沒有送錢給任何人，只有無數的敦親睦鄰。」且從前縣長劉政鴻到現任縣長徐耀昌時期，砂石業早就是採售分離，「砂石業絕對沒有黑金，只有正當職業，某陣營是活在20~30年的時代，還沒有走出來。」
鍾東錦砲火猛烈，痛批昨（24）日民進黨為了苗栗地方選舉，竟派出總統蔡英文、副總統賴清德同台讚聲，直言這樣的舉動「違反元首應有的份紀」，「萬一有飛彈掉下來怎麼辦，我很擔心頭份市民的安危。」最後他說，自己其實不知道隔壁國民黨在幹嘛，並對鄉親喊話，「國民黨不敢開除徐耀昌和處分陳超明，就是因為知道鍾東錦會贏，這已經說明了一切！」期許所有「正藍軍」砲口要一致，贏下這場戰役。