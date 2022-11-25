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自謙只有60分！黃偉哲求連任　率領90分市府團隊建設台南

▲台南市長黃偉哲今晚選前之夜舉行「挺台南、站出來」音樂晚會，率市府團隊、青年團體盼市民支持再拚4年、繼續建設台南。（圖／黃偉哲總部）
▲台南市長黃偉哲今晚選前之夜舉行「挺台南、站出來」音樂晚會，率市府團隊、青年團體盼市民支持再拚4年、繼續建設台南。（圖／黃偉哲總部）

記者楊智傑／台南報導

九合一選戰今（25）晚進入倒數，台南市長黃偉哲動員全市37區，舉辦「台南齊步走」選前之夜，串聯里長、議員候選人徒步進入巷弄跟民眾拜票，競總也舉辦「挺台南、站出來」音樂晚會凝聚選民熱情，黃偉哲隨市府團隊、青年團隊上台，謙虛表示自己只是個合格的「60分市長」，但是帶領了整個「90分」市府團隊，呼籲市民朋友支持連任、繼續建設台南。

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黃偉哲選前車掃全市跑透透，各區支持者晚間6點發揮母雞帶小雞的團結氣勢，與同黨議員候選人、里長們合體徒步拜票，黃偉哲陣營也在競選總部旁的大空地舉辦「挺台南、站出來」選前之夜音樂會，包含市府團隊、青年團隊、市長一起上台喊話，現場氣候宜人，湧入將近三千支持者到場。

黃偉哲表示，回首四年來，市府團隊都非常努力，「有人說，在議會議員先進問說，市長你自己打幾分，你的團隊打幾分？我不敢打很高分，但我的團隊很打拚，我的團隊有90分！市長不是一個人作市長，是一個團隊替市民服務！」

▲黃偉哲與一名來自宜蘭、在兒子鼓勵下回台南投票的阿嬤對話。（圖／記者楊智傑攝，2022.11.25）
▲黃偉哲與一名來自宜蘭、在兒子鼓勵下回台南投票的阿嬤對話。（圖／記者楊智傑攝，2022.11.25）
黃偉哲以「好厝蓋一半，師傅毋通換」強調連任的重要性，並盤點包含社會住宅、農產運銷中心、鐵路地下化、國家圖書館南部分館、全口假牙、老人補助等重大建設與福利政績，表示黃偉哲這次上台並不是全無目的，「我是有任務的，我們工作進行到一半，所以拜託大家讓偉哲機會毋通換！」拜託市民投下關鍵一票，讓他能再領導優秀團隊再為市民服務。

黃偉哲也提到自己任期內減債措施，「在台南剛合併的時候債務一千一百多億，到我任內幫忙減債兩百多億」，形容自己是個要持家的媳婦，「翁婿所費也要拿、囝仔讀冊也要錢、車貸、厝貸都要還」，向選民掛保證福利也要陸續增加；除了照顧長輩，黃偉哲也高喊要減輕年輕人的負擔，表示公托、幼托都要增加讓父母安心、建設更多社會住宅讓年輕人有居住正義。

▲台南市長黃偉哲晚間選前之夜，率市府團隊訴求市民支持再拚4年。（圖／記者楊智傑攝，2022.11.25）
▲黃偉哲強調連任的重要性，指出「好厝蓋一半，師傅毋通換」。（圖／黃偉哲總部）
此外，黃偉哲也走下台與鄉親朋友對談，其中一名坐在輪椅上、從宜蘭遠道而來的支持者更告訴黃偉哲，自己的戶籍在安定區，但長期住在宜蘭，今天是因為兒子的鼓勵才回來台南投票，也感受到台南鄉親的熱情。黃偉哲邀請她多留在台南，因為「故鄉的水還是比較甜」，台南也一天比一天進步。自己過去當立委時連續獲得肯定，當市長滿意度也都有7、成8成。

最後，黃偉哲也向到場的鄉親與支持他的市民朋友喊話，強調站在他身旁的不只是市府團隊，還有許多青年站出來力挺。他呼籲台南市的選民，明天投票不只投市長、議員和里長，還有一張18歲公民權的公投票，希望民眾踴躍投票，讓未來年輕人也有投票權。
 

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