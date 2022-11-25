不碰也痛！就是痛！　研究：杏仁核越小感覺越痛

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美國疼痛醫學科學院曾於2020年發表統計結果，全世界約有超過15億人患有慢性疼痛，其定義為「疼痛持續3個月以上，且反覆發作」，症狀包括刺痛、灼燒感疼痛、持續性疼痛，或有如被電流貫穿身體一部分或全身造成的疼痛，以及身體緊繃、僵硬等疼痛類型。
亞洲大學附屬醫院副院長、神經外科主任林志隆指出，考量部分患者術後反映出現慢性疼痛現象，造成患者生活品質受影響，針對200多名慢性疼痛者安排身心壓力檢查，透過生理回饋儀紀錄患者心律、自律神經及腦波反應後，發現患者常見兩種疼痛類型：（一）在壓力檢測的壓力期，生理訊號卻呈現放鬆狀態，等待休息期卻有高度焦慮反應；（二）模擬大腦休息（入睡）狀態，閉眼腦波出現前額區域過度活躍。
慢性疼痛災難 杏仁核長較小
亞大心理系助理教授、臨床心理中心主任葉品陽指出，前述狀況均與「疼痛災難化思考」有關，這類慢性疼痛者因為無法立即止痛，且疼痛出現頻率與範圍不一定，所以患者會對身體感覺異常敏感，甚至沒有疼痛刺激輸入，也會出現疼痛感，此為一種「心理痛」（預期疼痛的反應）而非單純身體疼痛。
葉品陽主任說明，利用後設分析（meta-analysis）也發現，慢性疼痛者的杏仁核比一般人更小（尤其是右側），較小杏仁核對慢性疼痛之影響可能是，為維持原有機能，所以必須更為活躍，這易使人敏感於任何感覺，進而錯判痛覺，由此可知，較小杏仁核與過於敏感的感知會加深疼痛災難化思考。
治療「心理痛」 舒緩生理狀態
林志隆副院長與葉品陽主任均強調，慢性疼痛治療不單需治療生理痛，更需處理「心理痛」，目前除藉由「認知行為治療」改善患者對疼痛的災難化思考或信念，如重新覺察身體感覺，分辨真實痛感與假警報，反覆練習鬆動制約學習的災難疼痛信念，也增加思考的彈性，關注疼痛之外的人生。
另外也利用生理回饋改善緊繃的生理狀態舒緩痛感，此是利用儀器使患者知悉自身生理線索如腦波、呼吸、心律等，並調節至放鬆狀態；經反覆練習，患者越能掌握自身生理狀態，則可於真正疼痛時平緩疼痛的生理不適。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55856
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