家裡發霉導致死亡！　2歲童罹患呼吸道疾病喪命

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肺長黴菌危及生命民眾若居住在充滿黴菌環境，容易患呼吸道疾病、感染、過敏或氣喘。黴菌可以將孢子、細胞等「揮發性有機化合物」釋放到空氣中。吸入或接觸這些孢子會引起過敏反應，例如打噴嚏、流鼻涕、眼睛發紅和長疹子。黴菌還會引發氣喘並導致咳嗽和呼吸困難。
即使沒有氣喘的人也會出現過敏反應，家醫科醫生安迪表示：「黴菌會被吸入體內並在肺部生長，恐危及生命。」高風險族群包括老人、兒童、嬰兒、患有呼吸道疾病和皮膚病的患者。黴菌對於免疫系統較弱的人來說也相當危險，無論是由於本身疾病或是因為他們正在服用的藥物。
家裡為何會發霉？冷凝是家中發霉的主要原因。常出現在家中濕度較高的地方，包括浴室、廚房和窗邊。當溫度下降到露點溫度時，空氣中的水蒸氣會形成水滴。如果水蒸氣接觸到家中露點以下的表面，例如沒隔絕的外牆或冰冷窗戶，就會形成水滴。要是不處理，建物或窗戶表面會變得潮濕、促使黴菌生長。
利茲大學建築環境工程教授凱瑟琳諾克斯（Catherine Noakes）表示，老舊且隔熱性差的房屋容易出現這種情況。還有，日常家務也可能會導致產生過多水氣，包括洗澡、洗衣、烹飪等難以避免的行為。
減少發霉三個技巧根據新聞畫面顯示，2歲男童Awaab Ishak家中牆壁、天花板等多處都已嚴重發霉變黑，究竟家長要如何保持家中健康環境呢？凱瑟琳教授表示，若家中嚴重發霉，能做的有限，但若情狀不嚴重，仍然有一些方法能夠盡量保持乾燥。
１減少淋浴時間，就能減少產生水氣，而且洗澡完馬上擦乾窗戶，讓水氣停留時間縮短。
２煮飯時打開廚房窗戶或使用排風扇。
３檢查管線或排水孔漏水狀況，以免加重發霉。
原文出處：https://www.bbc.com/news/uk-63642856
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55867
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