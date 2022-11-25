SJ羨慕成員「在台灣結婚」！銀赫自豪：我的老婆變漂亮了
南韓天團Super Junior（SJ）今（25日）起一連三天在台北小巨蛋舉辦「SS9」世界巡迴演唱會，3萬張門票全數售罄。8名成員神童、圭賢、藝聲、利特、厲旭、東海、始源、銀赫「耍寶功力」未減，全程幾乎用中文與粉絲閒聊，稱台灣歌迷為「老婆」的銀赫，被成員虧：「哇你有很多老婆，羨慕羨慕，好像結婚好多次！」笑翻全場。
記者陳雅蘭/台北報導
東海習慣叫台灣粉絲為「寶貝」，他台上緊張難掩，表示：「親愛的寶貝們，好久不見，大家很好嗎？確定嗎？我是不破尚（台灣偶像劇《華麗的偶像》角色）！我是你們的東海，我真的變得非常緊張，我剛才彩排沒想到我會這麼緊張，舞台一出來，看到大家我就緊張起來了！我們暌違3年沒見，我一緊張就不知道要說什麼話了！」他因為詞窮只好用力做飛吻的動作，笑說：「我只能準備這個，我明天會好好準備我的台詞。」
銀赫一開口就說：「老婆，我的老婆在哪？」其他成員插話：「哇你有很多老婆，羨慕羨慕，好像結婚好多次！」銀赫驕傲回應：「這是我的能力，老婆！你們的老公在哪？」、「我真的很想念你們，我的老婆變漂亮了！」他說完看向3樓，擔心粉絲太激動不慎跌下樓，喊話要大家注意安全。
隊長利特表示：「我真的很思念我的台灣，台灣的香氣，台灣的親切，台灣的食物，台灣的飯店，台灣的舞台，所有的地方一切都很想念，其中最讓我想念的『台灣ELF』。」他解釋感覺就像男女朋友3年來分隔兩地「十分陌生」，結果始源默默用中文說：「那就是分手。」全場1萬名粉絲哭笑不得。