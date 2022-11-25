2萬人風雨無阻！蘇貞昌新北開講 盼支持者完成3任務
民進黨新北市長候選人林佳龍今（25）日於板橋舉行選前之夜，行政院長蘇貞昌晚間也到場致詞，交付支持者3個任務，第一要改變新北讓林佳龍當選市長，第二要支持總統蔡英文未來任期繼續福國利民、守護主權，最後則是18歲公民權複決通過，強調明天雖然是地方選舉，但全世界都在注意台灣，向支持者喊話，繼續給蔡英文改革的力量，給台灣繼續前進的力量。
記者陳威叡／新北報導
蘇貞昌說，最重要的關鍵時刻，交付給支持者3個任務，第一要改變新北讓林佳龍當選市長，第二要支持總統蔡英文未來任期繼續福國利民、守護主權，最後則是18歲公民權複決通過。
蘇貞昌表示，林佳龍學經歷豐富，更是總統蔡英文指定的人選，另提及自己在行政院對新北的關心與支持不遺餘力，包括停車場、高速公路交流道與社會住宅，另外還有國家兒童未來館也將興建，但像板橋6座停車場，有3座都還沒有發包，「不是講的飛天鑽地，還要選總統？」讓有國際眼光、有能力的林佳龍來新北大翻新。
蘇貞昌說，明天投票雖然是地方選舉，但全世界都在關注台灣，看總統蔡英文有沒有獲得民眾的支持，向支持者喊話，要給蔡英文繼續改革的力量，給台灣繼續前進的力量。