鍾東錦選前之夜6千人擠爆！鄉親搶合影 高喊下架民進黨
這次九合一大選中，長年「藍天籠罩」的苗栗縣由於議長鍾東錦脫黨參選等事件打得火熱，鍾東錦今（25）日也在苗栗市大本營舉辦選前最後的造勢晚會，活動從傍晚4點開始，官方表示現場已湧入超過6千人到場聲援，隨著現任縣長徐耀昌與鍾東錦進場致詞，活動掀起最高潮。更有鄉親激動表示，「鍾東錦這次是一藍打三綠，他才是最了解人民，與大家搏感情做最好的候選人，不投他投誰？」而在主持人的鼓舞下，6千名鄉親更齊力高喊「下架民進黨」，強調鍾東錦才是「正藍軍」。
記者張志浩/苗栗報導
鍾東錦此次競選主打「苗栗願景，前程似錦」的口號，在選前之夜，活動從4點開始邀請在地舞團、大學樂團、啦啦隊等接力演出，在約莫晚間7點30分左右，鍾東錦帶著妻女與縣長徐耀昌、立委陳超明，與在地縣市議員候選人進場，不少熱情的鄉親激動地上前握手、合影，甚至有人差點失足跌倒，只為了與鍾東錦說一聲加油。
現場6千位鄉親塞爆活動廣場，就算晚間天候有些不穩下起小雨，不過民眾仍相當亢奮，60歲的吳小姐表示：「鍾東錦這次選舉受到太多抹黑，根本是一藍打三綠，他當議長期間對人民多好只有鄉親知道，不投他投誰？有信心明天他一定會當選！」大學剛畢業的陳先生這次則和父母一同參與造勢，他表示過去沒有參加過類似活動，只知道這次苗栗特別激烈，剛好有空就來看看，「苗栗人都蠻熱情的，有被現場氣氛嚇到。」
面對熱情的鄉親，台上的鍾東錦也激昂的猛攻藍綠兩黨，除了抨擊昨（24）日民進黨為了苗栗地方選舉，竟派出總統蔡英文、副總統賴清德同台讚聲是「違反元首應有的份紀」外，也強調「國民黨不敢開除徐耀昌和處分陳超明，就是因為知道鍾東錦會贏，才不敢動作」，而針對近幾個月民進黨透過各種手段攻擊鍾東錦，現場在主持人的帶動下，全體齊呼要「下架民進黨」，為選前之夜的苗栗再增添不少火藥味。