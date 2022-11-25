蔡其昌選前之夜吸引逾萬人到場！賴清德、陳柏惟現身力挺

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他指出，大家肯定總統蔡英文帶領台灣面對這兩年來嚴峻的疫情，不僅將傷害降到最低，還能讓工商業繼續發展，連續兩年經濟成長率位居亞洲四小龍第1名，也是國際前30名經濟體，有57%的選民支持總統蔡英文，「如果支持蔡英文的帶領，就把票投給蔡其昌」，他們可以在如此複雜的國際情勢中，領導台灣、維護台海和平。
賴清德強調，如果大家肯定蔡英文對台中市發展的重視，包括捷運、可作為國際展覽中心的會展中心、工具產業的發展、支持科學園區二期等大大小小的建設，「那就支持蔡其昌！」他直言，如果大家看到現任市長市政推動不力，像是捷運藍線改變路線，多三百多億的預算，或無法改善台中交通，或把社會住宅取消，把土地賣給財團，以及托嬰中心虐童案件頻傳，市政府都完全沒檢討等，「不認同現任市長，就把他換掉，我們感到不滿，明天就用神聖的選票，支持蔡其昌。」
賴清德最後表示，蔡其昌用心打拼、勇敢堅持，他很欣賞蔡其昌的行動力，相信當選後能讓捷運藍線動工，會展中心4年一定啟用，不只是這樣，還要為台中興建工具機展覽中心，「如此用心對台中市未來的發展的市長，我們要給他支持，我們肯定蔡其昌的承諾。」
除了賴清德，陳柏惟也現身力挺蔡其昌，他慷慨激昂地說「蔡其昌很笨」，不會停工捷運，移動路線到他家門口，讓地價暴漲，不會承諾要將空氣換新，口袋卻都放煤炭現金，也不會把年輕人的土地賣給財團，選前討人情要政治獻金，更不會停工中央重大建設，等流標漲預算，做人情給廠商。
陳柏惟提到，蔡其昌在擔任副院長時期，爭取一千多億給中市府花，「他知道怎麼做對台中最好」，他說，一個沒有信用、政治跳票的市長要換下來，「蔡其昌答應你，若當選每張政治支票都會來完成，「蔡其昌不是笨，是重信用。」
他呼籲，明天必須一起投票給蔡其昌，將這幾年看不慣的事，化為手中的選票支持蔡其昌，最後不斷高喊「去拉票、去催票、把每張票固起來，台灣會贏。」