轟黃偉哲不疼惜市民 謝龍介：明天185萬頭家和我當市長
九合一地方大選明（26日）投票，國民黨台南市長候選人謝龍介在小東公園舉辦「翻轉台南」選前之夜晚會，謝龍介現身時被民眾簇擁，花了近30分鐘才走上台，謝龍介聲嘶力竭向支持者喊話，並砲轟現任市長黃偉哲無法疼惜台南市民、槍擊案未破、官商勾結，「明天不是我當市長，是185萬頭家（老闆）和我一起當市長！」
記者楊穎軒／台南報導
謝龍介表示，台南30年沒有政黨輪替不是民主的表現，明天絕對是關鍵的日子，台南必須灌溉、給予養分，否則跟不上6都，自己提出老年健保免費，是要減輕少年人負擔，營養午餐免費是要照顧孩子，孩子是我們的希望，所以選民不是為他打拚，而是為台南，「我們要爭一個公平」。
提到對手黃偉哲批評自己的政策規劃是敗家子政見，謝龍介氣憤地說，黃偉哲必須跟老年人道歉，他把台南市民視為兄弟姊妹、一家人，竟然被說成沒出息的人，難怪市民沒辦法被疼惜，大家聽了一定也很生氣，謝龍介加重語氣向現場支持者喊話：「要改變、要趕變、台南要改變！」
謝龍介承諾若當選一定投資治安預算，因為如果治安不好，哪個企業要來台南投資？他也再三強調要整頓學校營養午餐，讓學生覺得好吃，學校廁所要乾淨到讓學生敢使用，且這些政策不用花大錢就能做到，這些都是黃偉哲無法處理好的事，並請現場所有支持者從椅子上站起來，「要選有魄力的市長，要先有一群有魄力的台南市民」！
「台南很多要改變」，謝龍介批判台南官商勾結嚴重，若當選一定優先除弊，徹底審視各項工程標案，最後拜託大家明天打電話給親朋好友催票，一定要拉票，一定要投票，用選票翻轉台南。