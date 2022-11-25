親民黨前副主席張昭雄：宋楚瑜與親民黨 唯一支持黃珊珊
無黨籍台北市長候選人黃珊珊今（25）日晚間，舉辦「捍衛新價值、擺脫舊勢力」選前之夜造勢晚會。隨著晚會主持人高喊現場人數破萬人，支持者情緒也相當高昂。而輪到親民黨前副主席張昭雄上台，雖然僅短短停留在舞台上約3分鐘，但高喊「宋楚瑜主席與親民黨，唯一強力支持黃珊珊」，已經為選前之夜造勢晚會投下震撼彈。
記者丁上程／台北報導
黃珊珊今（25）日晚間於台北市政府廣場前舉辦「捍衛新價值、擺脫舊勢力」選前之夜造勢晚會。雖然天氣狀況不佳，雨勢忽大忽小，但支持者們仍舊身著雨衣，陸續前來會場。截至晚上8時許，現場主持人已經喊出「到場人數已經突破萬人」。
在造勢晚會前，導演梅長錕透過《中時電子報》發表聲明，表示台北市長這場選舉是中華民國生死存亡之戰，兩個禮拜前，宋楚瑜在前獅子會總議長徐明德靈堂前，當面親口告訴他「身上的血是紅的，但心永遠是藍的。」梅長錕説，他聽了非常震撼、感動，「我知道他對台北市長早就做了選擇，唯一支持蔣萬安。」
不過黃珊珊團隊隨即發表聲明，表示宋楚瑜是有高度、有遠見，並且具有相當自主意識的政治前輩，不是其他任何人能夠以片面言論代替他發言、並且「超譯」宋主席的投票意志。而親民黨前副主席張昭雄上台進行助講時，也直接鄭重宣佈「宋楚瑜與親民黨唯一支持黃珊珊」。
「我是親民黨副主席張昭雄，我在這裡要鄭重宣佈，宋楚瑜主席跟親民黨，唯一強力支持的是八號黃珊珊。」張昭雄語畢後，現場支持者也隨即高聲歡呼，而張昭雄在民眾歡呼完後，再度重述一次「宋楚瑜跟親民黨，唯一支持的是八號黃珊珊。」