市長只有媽媽好！盧秀燕：守護台灣最大的價值叫做正直

尋求連任的台中市長盧秀燕，今晚在北屯太原夜市舉辦「市長只有媽媽好」選前之夜，盧秀燕上台不到一分鐘，天空突然下起大雨，她淋著雨演講，強調自己面對攻擊從不回嘴，是因自己將每位市民視為家人，「只要一邊不講話、另一邊就吵不起來，所以我要忍耐」。她說，家人的力量是強大的，呼籲大家一起和她一起，「守護台灣最大的價值叫做正直、最大的黨派叫做正派，台灣最重要的風向叫正向。」
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盧秀燕選前之夜氣氛熱烈，人潮滿到會場外的馬路，主辦單位宣佈超過2萬5千人。因支持者太熱情，盧秀燕從會場外走到舞台，足足花了8分鐘，她上台時，感動到熱淚盈眶，一度講不出話，此時天空突然下起大雨，由於大部份民眾沒有準備雨衣，台下一陣慌亂。
此時盧秀燕說：「就在我要講話的時候，老天下了一場雨，就像是過去4年對台中大家庭的考驗，但是我們不怕考驗。」她接著細數政績，從打通大智路貫通台中車站前後站，解決延宕13年的難題開始，講到全力投入防疫的初心。她說：「當一個城市的媽媽雖然辛苦，但我從不覺得累，因為當你守護家人的時候，你是心甘情願、你是甘之如飴的、能照顧家人是幸福的。」
盧秀燕說，這次選舉各種負面手法攻擊她，有人問她為什麼從來不回嘴？「因為我堅持家和萬事興、我希望台中是一個幸福的家庭，如果家人整天吵架互相攻擊，小朋友會害怕、大人會擔心，所以我必須約束自己，到今天選舉最後一刻，我都主張正向選舉，維持台中的選風，讓台中繼續善良！」
接著她提起已經停了的雨，說小雨滴匯集會變成河流、變成大海，呼籲大家明天一起站出來，「守護台灣最大的價值，叫做正直，守護台灣最大的黨派，叫做正派，台灣最大的風向，不是帶風向，是正向」。