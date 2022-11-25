昔新北3度破百萬票　蔡英文喊話「去投票，就會贏！」

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蔡英文表示，新北對台灣真的很重要，回憶起2014年游錫堃忍住淚水轉身的畫面，當時選戰打得很辛苦，選到只差2萬4000票，今年不要讓遺憾發生，明天此時此刻更不要後悔。
蔡英文說，自己2010年參選新北市長破百萬，2016、2020總統大選在新北同樣拿下破百萬選票，拜託支持者「去投票，就會贏！」高喊明天風雨無足就會贏，籲支持者通通站出來，把新北贏回來，而且票數更要破百萬。
蔡英文指出，這次選舉比的是誠信、能力、政見與遠見，林佳龍學經歷完整，新北未來要有一個有誠信有承諾的人，有現任的市長不公開承諾要做滿4年，12年的託付成為未來4年的不確定，更是政治的跳板。
蔡英文稱林佳龍不是那樣的人，新北需要一個全心全意的市長，新北路網要翻新，社福要翻新，城市治安要有人解決，此外緊急的電話要有人接，新北的未來要有人用心帶領，看看桃園與基隆，一個是國際級的空港城市，一個是亞太區海港城市，用8年改變自己的城市，給林佳龍一次機會，給新北一個翻新的機會。
蔡英文說，這次是繼中國軍演與中共二十大之後，台灣第一個選舉，全世界都在關注台灣的選擇，向支持者喊話，要守住國家發展的路線、守護自由民主的價值。