選前一天還清白！高虹安秀辛辛那提論文重審通過函

昔新北3度破百萬票　蔡英文喊話「去投票，就會贏！」

▲蔡英文稱自己在新北選舉得票都破百萬，向支持者信心喊話「去投票，就會贏！」（圖／記者葉政勳攝）
▲蔡英文稱自己在新北選舉得票都破百萬，向支持者信心喊話「去投票，就會贏！」（圖／記者葉政勳攝）

記者陳威叡／新北報導

民進黨新北市長候選人林佳龍今（25）日晚間於板橋舉行選前之夜，總統蔡英文晚間前往造勢拉抬選情，向支持者強調「新北大翻新，明天就翻新」，自己也是新北市民，也選過市長，每次回到新北都很有感覺，當年大家對她的熱情支持永遠不會忘記，當年參選總統2016年、2020年都在新北拿到破百萬的選票，高喊要給台灣更好的新北、給世界更好的新北，明天就要出來投票，「去投票，就會贏！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡英文說，新北大翻新、明天就翻新，新北人要站出來投票，給台灣更好的新北，給世界更好的新北，提到每次回到新北，都有很多話要說，也很有感覺，自己不僅是新北市民，也選過新北市長，那時選舉新北朋友的熱情支持，那一幕永遠會記得。

蔡英文表示，新北對台灣真的很重要，回憶起2014年游錫堃忍住淚水轉身的畫面，當時選戰打得很辛苦，選到只差2萬4000票，今年不要讓遺憾發生，明天此時此刻更不要後悔。

蔡英文說，自己2010年參選新北市長破百萬，2016、2020總統大選在新北同樣拿下破百萬選票，拜託支持者「去投票，就會贏！」高喊明天風雨無足就會贏，籲支持者通通站出來，把新北贏回來，而且票數更要破百萬。

蔡英文指出，這次選舉比的是誠信、能力、政見與遠見，林佳龍學經歷完整，新北未來要有一個有誠信有承諾的人，有現任的市長不公開承諾要做滿4年，12年的託付成為未來4年的不確定，更是政治的跳板。

蔡英文稱林佳龍不是那樣的人，新北需要一個全心全意的市長，新北路網要翻新，社福要翻新，城市治安要有人解決，此外緊急的電話要有人接，新北的未來要有人用心帶領，看看桃園與基隆，一個是國際級的空港城市，一個是亞太區海港城市，用8年改變自己的城市，給林佳龍一次機會，給新北一個翻新的機會。

蔡英文說，這次是繼中國軍演與中共二十大之後，台灣第一個選舉，全世界都在關注台灣的選擇，向支持者喊話，要守住國家發展的路線、守護自由民主的價值。

選前再赴台灣頭　蔡英文挺蔡適應：當基隆人已成驕傲的事

拚延續光榮！選前合體蔡英文　沈慧虹：相信新竹人有智慧

投票前再赴新竹　蔡英文挺沈慧虹：看到她想起當年的自己

蔡英文、賴清德同台！6000人淋雨不退　挺徐定禎翻轉苗栗

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀