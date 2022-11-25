SJ小巨蛋嗨過頭罵粉絲：瘋子！跳《SORRY,SORRY》全脫了
南韓天團Super Junior（SJ）今（25日）起一連三天在台北小巨蛋舉辦「SS9」世界巡迴演唱會，8名成員神童、圭賢、藝聲、利特、厲旭、東海、始源、銀赫到中場時過HIGH，見到粉絲特別穿著，笑喊：「瘋子！」此外，東海、利特走到側邊舞台時，主動接手看台區歌迷的手機，簽名、自拍來者不拒；表演到《美人啊》時，利特更直接脫掉上衣，十分「寵粉」。
記者陳雅蘭/台北報導
SJ表演到第14首歌時，全場粉絲搬出第一部分應援，排字翻牌「我們是一起變老的關係，就算時間流逝也會直到永遠。」成員又驚又喜，但不改搞笑本性，神童笑說：「可是太老會出問題！」利特怕到80歲無法再唱跳，幽默說尤其是表演《SORRY,SORRY》時要特別注意，「不然真的就會SORRY SORRY」。
圭賢也擔心搖滾區粉絲站太久，神童就說未來SJ的演唱會方式，可以用AI跟VR的方式呈現，利特拒絕大喊：「不要！我要來台灣！」他還提到圭賢的朋友看完SJ的演唱會後，直呼：「你們好像瘋子！」神童眼尖發現台下有歌迷奇裝異服，扮成他們聲樂家的模樣，笑翻成員再喊：「哇！瘋子！」、「老婆～」、「瘋子」。
他們演出後半場帶來經典歌曲《SORRY,SORRY》、《Black Suit》、《美人啊》，掀起粉絲回憶殺，利特更跳到忘我，最後直接脫掉上衣，秀出結實好身材，嗨翻全場。