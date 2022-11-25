王金平力挺柯志恩！選前之夜女兒也現身 見證選民最大咖
國民黨高雄市長候選人柯志恩今(25)日晚間選前之夜，包括立法院前院長王金平、國民黨秘書長黃健庭、立委鄭麗文等人都來站台力挺，現場湧進上萬名支持者。由國民黨高市黨部副主委曹桓榮及中央委員郭昭岑擔綱主持，喊出「來自高雄38區的市民，就是我們的最大咖！」
記者吳宗軒/高雄報導
柯志恩選前之夜定調為「市民之夜」，雖然沒有前市長韓國瑜站台，但仍是有立法院前院長王金平、國民黨秘書長黃健庭、立委鄭麗文等人現身助講，另外，網路紅人歷史哥、黃士修等人也來助講。國民黨秘書長黃健庭致詞時表示，「柯志恩說國民黨長期對高雄不夠用心，她以國民黨候選人身分向國民黨致歉」，而黃健庭也對現場市民深深一鞠躬。
而時間到了晚間9點左右，主角柯志恩在選民熱情呼喊之下，緩緩走上英雄台，向選民舉起雙手齊呼，「柯志恩凍蒜，議員全壘打！」不過現場由於人數眾多，柯志恩前往舞台的步伐一度緩慢前行。好不容易上了舞台後，柯志恩首先感謝所有選民這4、5個月陪伴一路走來，也重申這次台上沒有大咖，因為現場大家都是大咖。而自己在高雄沒有人脈，但要力抗陳其邁。
柯志恩除了質疑民進黨長期執政，對於經濟、兩岸、人民的漠視，更進一步提到民進黨不會提出問題，像是高雄的水管的舊化問題，物價漲了幾趴，以及當台灣沒有國際疫苗時，卻只說我們有高端，在在凸顯民進黨的種種問題。
活動來到後半段，柯志恩再次跟選民們宣示，如果你覺得柯志恩勇敢，請一定要票投柯志恩；不用討厭陳其邁，但一定要票投柯志恩。最後柯志恩女兒也現身與媽媽相互擁抱，兩人紅了眼眶，在眾人齊呼中，見證高雄翻轉契機。