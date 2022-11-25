大雨濕身跳「友誼舞」 侯友宜：用YA包容關懷串起新北愛
年底九合一大選選前最後一夜，尋求連任的新北市長侯友宜今（25）日晚間於板橋第一體育場前廣場舉辦《是時「侯」！以民為天》選前之夜造勢晚會，在九點半尾聲壓軸下，侯友宜在選辦青年團隊陪同下登台，在大雨中濕身大跳「友誼舞」，絲毫不被雨勢影響；侯友宜神氣地向現場群眾喊話，指出明天投票日，要用自己號次的「2」號手勢象徵「YA」，呼籲大家用YA包容關懷串起愛，讓明天的新北會更好、中華民國更有力。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜舉起雙手比「YA」說到，YA除了是正向樂觀打招呼外，伸出的兩根手指頭，一個叫包容、一個叫關懷，包容跟關懷可以串起新北有愛、串起台灣有愛，更串起中華民國的團結，更有力。
侯友宜指出，面對選舉，要用健康、快樂，為這麼城市帶來希望，提到在掃街過程中，看到店家老闆、行人、汽機車族、小吃店客人，都跑出來跟自己比「YA」，就像是自己以前在菜市場，不管認不認識，大家彼此都會互相問好、關心，強調選舉就是要找回純樸、正向的力量。
侯友宜再說到，YA就是超越，所以4年來新北市改變了50年不變的塭仔圳、30年不變的五股垃圾山，這就是用改變的勇氣、跟市民站在一起，強調向前行，台灣人要互相關心、支持，不需要政治的對立跟衝突，不要分族群、你我，凝聚向心力。