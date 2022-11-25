選前之夜破5萬人　陳其邁高喊一起投票支持他再拚4年

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陳其邁選前之夜造勢晚會以「再拚四年、高雄起飛」為訴求主題，選在鳳山區陳其邁競選總部旁舉行，由立委邱議瑩、李昆澤、趙天麟共同主持，全場沒中央官員或綠營重量級人物等「大咖」，全都是在地民代，堪稱高雄市長選舉史上第一回。
歌手林宗興演唱競選主題曲、立委宣講串場，再由滅火器樂團演出帶動氣氛，作為陳其邁進場暖身，壓軸預定在晚間8:30、由主角陳其邁上場，要在選前最後一晚凝聚團結氣勢，爭取更多鄉親一起參與高雄起飛。
陳其邁回憶著說，27年前，他在高雄擔任立委，參與政治，在2005年的時候，擔任高雄的代理市長，有一次鹽埕區的一位里長，告訴他說住在高雄港邊那麼久，卻看不到大海，沒辦法看到港邊，不相信身為代理市長的他有辦法做到歷任市長都做不到的事。帶著很多人的期望，在三個月內，說服國防部、港務局、鐵路局，打開限制高雄人眼界的高雄港的高牆，讓城市重新看到海洋，開始實現市港合一，開始了高雄翻轉重要的一步。
陳其邁指出，他相信領導者的遠見決定城市的發展，更相信領導者的堅持決定城市的壯闊，2018年中美貿易戰爭全球供應鏈重組，在歷史巨變中高雄經歷了一場激烈社會對立的市長選舉，市長選舉後各項重大建設停擺，輕軌停工、招商停滯不前、城市競爭力更是六都的墊底，「口號讓我們高雄空轉」，經過2年蹉跎高雄不知道未來要去哪裡。
陳其邁也告訴大家，過去高雄在唱的歌數十年都是「港都夜雨」，但是從謝長廷市長開始，我們大聲唱著「快樂的出航」。陳菊市長開啟了亞灣區的建設，不管是駁二轉型，高雄展覽館、市總圖相繼啟用，在花媽市長的堅持跟帶領之下，才有高雄流行音樂中心。大家一筆一筆，勾勒成就壯闊的高雄！他相信，領導者的遠見，決定著城市的發展。更相信，領導者的堅持，決定城市的壯闊。
陳其邁指出，2018年中美的貿易戰爭，全球供應鏈重組，在歷史的鉅變中，高雄經歷一場激烈、社會對立的市長選舉，市長選舉之後各項重大建設停擺，輕軌停工、招商停滯不前，城市競爭力更是六都的墊底，口號讓我們高雄空轉。
陳其邁也強調，疫情沒有擊倒我們，反而讓我們高雄更團結，咱高雄的長輩注射疫苗又可以聽歌仔戲，市府所有局處同仁通通動起來，因為他跟市府的同仁講，你們爸爸媽媽要怎麼打疫苗，你就用同樣的心情來把我們的長輩照顧好。讓長輩放心是市府的責任，高雄有大家在顧著，高雄有大家在守護。他要感謝這兩年來所有市府同仁、所有市府團隊和其邁一起衝、一起拚，把高雄顧得牢牢牢。這樣對不對？
陳其邁也列出政績，包括長輩打疫苗可以聽歌仔戲、橋科轉型、台積電和鴻海到高雄、80家半導體大廠到高雄、平均薪資成長是高雄第一名、失業率成為六都最低、班班有冷氣、校校有雙語、生生用平板、高雄福利在天下雜誌是六都第一名、鐵路地下化換來綠地。他還說，設計展等讓高雄的美成為日常，高雄的美麗成為驕傲，短短2年捷運4線齊發、輕軌停擺到動工、龍貓隧道成為打卡景點。
陳其邁向所有市民深深一鞠躬，他說，他上任後零舉債更還債70億，到今年底就可以還債百億，城市競爭力本來六都墊底，經過2年努力已經是六都第二名。他保證，未來4年後的高雄將會是科技高雄、宜居高雄、幸福高雄、魅力高雄。
陳其邁呼籲，不要遲疑、不要停止嚮往，城市進步是很多人的淚水和汗水，點點滴滴辛苦的累積，但城市停滯空轉往往是一瞬間錯誤的選擇。他高喊，「這兩年如果你曾經因為高雄進步而感動，請你繼續堅持，這兩年如果你因為身為一個高雄人而感到驕傲，請你繼續堅持，1126請堅定支持其邁市長再拚四年，讓我們共同實現高雄的美好未來，拜託大家一起為高雄加油，為美好的未來加油」。