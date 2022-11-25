髮濕眼鏡霧！蔡英文挺到最後一刻　籲投陳時中讓台北進步

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蔡英文說，雨下很大，今天一整天從新竹、基隆、桃園到新北，現在回到台北，在這關鍵時刻跟大家站在一起。這個地方，對自己有特別意義，6年多前民進黨重返執政，自己向大家在這裡承諾要啟動改革；2年多前有817萬票相挺守住台灣，繼續為改革拚下去，全世界也看到台灣人民拒絕一國兩制、堅持民主自由生活方式的選擇。
再次拜託大家，挺身而出，支持蔡英文、票投陳時中，讓陳時中當台北隊長，跟中央一起拚下去。
2年多來，台灣面臨許多挑戰，疫情是最大考驗。蔡英文說，自己去了指揮中心好幾次，陳時中常忙到三更半夜，累了就睡在辦公室的沙發，醒了就繼續開會工作。那時最常半夜打電話來的就是陳時中，「接他的電話總是很忐忑，有時候+0，有時候疫情有新的變化，我接到他電話總是會想到，歲月靜好是因為有人負重前行，而那個人就是陳時中」。
蔡英文表示，陳時中擔任908天的指揮官，自己對他充滿信任跟感謝。他參選以來，相信很多支持者也很不捨，因為其他政黨消費染疫過世的同胞、抹黑科學家研發的國產疫苗、醫護人員的付出、煽動仇恨，甚至抹黑國人共同防疫的成果，「很多人都覺得首都不該只剩下仇恨，台灣民主不應對立內耗」。
她說，陳時中被對手攻擊卻說罵他是應該的，「我聽到這樣說，心裡酸酸的，也讓我更加確定，當初請他當衛福部長、指揮官，是正確的決定」。 陳時中是一個有溫度、有能力、有擔當的人，台灣首都要能張開雙手擁抱世界，就是要一個能包容彼此的人，那就是陳時中。
陳時中把委屈化作包容，大家就把不捨化作支持、焦慮化作行動，去投票就會贏，讓認真負責的「鋼鐵部長」變成「鋼鐵市長」，讓陳時中、蔡英文、蘇貞昌一起拚，讓台北更好、台灣共好。
蔡英文說，明天就是決定未來的關鍵時刻，台灣是年輕民主的國家，民主還在茁壯，但還沒有很穩固，家族勢力、地方派系、黑金結構仍在很多地方阻礙台灣發展。這次選舉其他政黨在很多縣市的候選人有貪污、暴力前科，甚或代表財團，也有家族長期盤踞的，他們要執政不是為了照顧鄉親，而是為了自己的利益，「我們要為台灣挺身而出，這些才能打破」。
不僅如此，台灣還面臨強大外部壓力。中國威權主義擴張，每天都在挑戰台灣人民對堅守自由民主的態度，大家每天都不能鬆懈，每一票都很重要，都在決定自己的未來。
蔡英文也提到，這次選舉也有很多假訊息。這幾天陳時中IG的每篇貼文都被假帳號洗版，都是簡體字，支持者的加油留言都被洗到看不見，「我們要為台灣挺身，那些對台灣民主的侵擾才會被抵擋下來」。
蔡英文說，台北市是首都，也是這次勝敗關鍵。過去24年，台北人給國民黨、柯文哲和民眾黨機會，可惜的是，首都沒有越變越好，每一年政滿意度評鑑，台北經常都在後段班，甚至吊車尾。作為首都，台北不僅不能追上東京、首爾，還眼睜睜地看桃園、高雄、基隆一天比一天更進步，台北人卻只能原地踏步。
蔡英文表示，拜託大家想想，綠色執政，每一個都是品質保證，中央執政也做出成績，而過去台北市的執政黨讓人失望，拜託大家這次給民進黨機會，就像高雄市長陳其邁2年拚4年、桃園市長鄭文燦1天當3天用，「陳時中、民進黨會拚死拚活，為台北做事，讓首都更繁榮」。
蔡英文呼籲，過去所有支持她的人，這是24年最有機會贏回台北的一場選戰，不要猶豫、不要焦慮，把選票集中，去投票、拉票就會贏。
蔡英文說，投給民進黨的縣市首長，就是投給蔡英文，「讓我在接下來任期更有力量完成承諾 ，請台北的朋友借我力量，支持陳時中，讓我們完成更多，讓世界看到台北」。
蔡英文表示，肯定蔡英文、票投陳時中，請大家明天要為台北挺身而出、為台灣挺身而出，也要支持18歲公民權，風雨無阻都要去投票就會贏。
晚會最後，蔡英文仍陪同在台上，雨勢並未趨緩，但陳時中與所有競選團隊成員在台上一同唱起金曲歌王王俊傑創作的競選歌曲《聽見改變的聲》，用最溫馨的氣氛結束晚會，期盼迎接明日勝選。