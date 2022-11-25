大家都是自由的！黃珊珊：要讓投票結果跌破民調專家眼鏡
無黨籍台北市長候選人黃珊珊今（25）日晚間，舉辦「捍衛新價值、擺脫舊勢力」選前之夜造勢晚會，根據現場主持人宣布，到場的支持者超過3萬人。而除了身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲、民眾黨各區議員候選人到場助講外，攤販、商圈、市場等大小自治會長也到場支持。黃珊珊在致詞時表示，自己不曾加入藍綠兩大黨，因此要超越兩大黨，要讓台灣所有民調專家及名嘴都跌破眼鏡。
記者丁上程／台北報導
柯文哲在助講時表示，明（26）天就是投票日，就要決定台北的未來，「有年輕人和他說，黃珊珊一定要選上，因為不想要台北再回到過去的樣子。」柯文哲說，作為台北市長，衷心的感謝很多人的支持，這八年來也實現很多城市的願景，並奠定台北的基礎，有偉大的市民默默的支持，「是你們讓我們一起打造台北」，也希望大家能夠繼續支持他心目中最理想的台北市長黃珊珊。
而在柯文哲致詞結束後，黃珊珊也從晚會場地正後方進行大進場，途中與熱情支持者握手打招呼，一路走了近20分鐘才到前面大舞台上。黃珊珊表示，台北這八年來的進步是因為超越藍綠，唯有繼續超越藍綠，台北才能繼續前進，「沒有人比我勇敢站在第一線捍衛台北市民，我就是最適合的台北市長」。
黃珊珊強調，現在大家都在寫下歷史，參選以來她沒有退縮過、更不曾妥協過，我們一定要勝選，黃珊珊的當選慧改寫歷史，真正的超越藍綠，不曾加入藍綠兩大政黨的黃珊珊，能超越兩個大黨的突圍，要讓台灣所有民調專家及名嘴的眼鏡都破掉。
黃珊珊認為，希望能有台灣首都的第一位女市長，女性更適合城市治理，給大家一個更好的市長，沒有最好只有更好，希望能藉由這次選舉，讓下一代知道，努力可以成功，讓他們知道公平正義存在在這個世界，台北要繼續前進，不能走回頭路，「支持八號黃珊珊就是支持你自己！」