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選舉要帶什麼？投票「熱門QA」快速看懂：小心勿犯5禁忌

▲選舉要帶什麼？11月26日投票三寶：「身份證、印章、投票通知單」。（圖／取自中央選舉委員會）
▲選舉要帶什麼？11月26日投票三寶：「身份證、印章、投票通知單」。（圖／取自中央選舉委員會）

記者黃韻文/綜合報導

今（26）日九合一選舉正式登場，許久沒有投票，千萬不要緊張，《NOWnews》整理最多人Google搜尋發問的熱門QA，一文快速看懂投票注意事項。除了記得帶「投票三寶」：身份證、印章、投票通知單，還有5大禁忌小心勿踩雷，以免觸法被罰最高500萬。

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🟡Q：選舉宣傳、幫熟人拉票可以到什麼時候？
中選會提醒，午夜12點前就存有的拉票貼文、助選頭貼可不必移除，但自今（26）日投票日凌晨0點起，一律禁止競選、助選活動，無論是實體、網路、臉書、LINE社群等，連發文贊聲、更換大頭貼拉票都不行，違者處新台幣50萬元以上、500萬元以下罰鍰。

▲今（26）日凌晨0點起，一律禁止競選、助選活動，臉書發文、換大頭貼拉票都不行。（圖／中央選舉委員會提供）
▲今（26）日凌晨0點起，一律禁止競選、助選活動，臉書發文、換大頭貼拉票都不行。（圖／中央選舉委員會提供）
🟡Q：選舉要帶什麼，沒帶印章怎麼辦，投票可以蓋手印嗎？
投票有三寶：「身份證、印章、投票通知單」，投票就帶這三樣。許多民眾都擔心選舉單遺失、沒有選舉通知單可以投票嗎？如果沒帶投票通知單，還是可以投票，可上網查詢自己的投票權人名冊號次及投票地點；若是忘記帶印章，可以蓋手印或用簽名替代。唯一不能少的就是身分證，任何證件都不能取代。
📌查詢投票權人名冊號次及投票地點（點我查詢）

🟡Q：明天幾點投票、選舉活動到幾點？
投票時間是周六11月26日上午8點起，到當天下午4點截止，下午4點準時抵達的人，還是可以完成投票。

🟡Q：為何叫九合一選舉？
每四年舉辦一次的地方公職人員選舉，又叫做九合一選舉，將選出市長、縣長、議員、鄉長、鎮長、原住民區長、村長、里長、代表，以及18歲公民權修憲複決，決定18歲至19歲國民是否可擁有選舉權。

🟡Q：投票日天氣好嗎？
中央氣象局提醒，白天水氣持續減少，僅東半部有局部短暫雨，其它地區多雲為主，不過北部、東部地區民眾出門投票時，建議還是帶把傘出門較佳。

▲周六投票日，北部、東北部局部短暫雨、天氣涼，出門記得帶傘、加件外套。（圖／中央氣象局提供）
▲周六投票日，北部、東北部局部短暫雨、天氣涼，出門記得帶傘、加件外套。（圖／中央氣象局提供）
🟡Q：可以帶小孩一起進去投票嗎？
擔心投票時沒人照顧小孩，中央選舉委員會指出，2020年罷免法修正後，開放選舉人照顧的6歲以下兒童可以一起進入投票所。

🟡Q：確診者可以去投票嗎？
不可以！11月21日至11月26日經醫師通報確診者，處於隔離期間禁止外出。確診者若出門投票，視同違反《傳染病防治法》，可依法開罰20萬至200萬元。而確診者的同住家人採「0+7」自主防疫，只要有兩天內快篩陰性證明，密切接觸者仍可以外出投票。投票所設立的防疫專用通道，是給有呼吸道症狀或發燒的民眾使用，並不是開放確診者外出投票。

🟡Q：選舉公報可以線上看？
若沒收到選舉公報，不清楚候選人的政見及個人資料，上網可一覽全台候選人所有資料。
📌各縣市候選人選舉公報查詢（點我線上看）

🟡Q：選舉當天禁止什麼事？
1、民眾應佩戴口罩進入投票所，口罩上勿有政黨或候選人相關標誌、圖像或文字，也不能有候選人的姓名、號次、競選口號。

2、禁止任何競助選行為，投票時不能穿戴或標示與政黨、政治團體、候選人有關的旗幟、徽章、物品或服飾。

3、依公投法規定，勿佩帶與公投案有關的文字、符號或圖像的貼紙、服飾或其他物品進入投票所。

4、禁止攜帶機及攝影器材進入投票所（投票所外會提供暫放手機的地方）。

5、禁止攜帶武器或危險物品，不可撕毀選票，不能干擾他人投票，禁止將選票帶出投票所或向他人出示。

▲投票注意事項。（圖／中央選舉委員會提供）
▲投票注意事項。（圖／中央選舉委員會提供）

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