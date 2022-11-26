太陽露臉！南北日夜溫差大 外出投票「2地區」記得帶傘
中央氣象局表示，今（26）日白天水氣逐漸減少，各地降雨趨緩，主要在迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，而北部雲量仍偏多，但降雨變得更為零星、短暫，建議北部、東半部的朋友外出還是要攜帶雨具備用，而中南部轉為多雲到晴的天氣，感受溫暖微熱，但日夜溫差及南北溫差稍大。
編輯中心／綜合報導
氣象局預估，今日因東北季風稍增強，北台灣氣溫略降，預估高溫只有24度左右，整日溫度變化不大、感受濕涼；反之，越往南越溫暖，中部及花東高溫為26、27度，南部則可以來到28至31度，而各地早晚低溫普遍為20至22度。
不過好天氣只維持2天，氣象局指出，下週二晚間起，鋒面通過及東北季風增強，下週三、下週四(30日、12月1日)將開始受東北季風影響，中部以北、東部及東北部氣溫明顯下降，北台灣高溫降到20出頭，低溫為16、17度左右，局部地區會再更低一些；降雨方面，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；其中下週四中部山區也有零星降雨的機會；要到下週五(12月2日)東北季風減弱，中部以北、東部及東北部氣溫才會稍回升。（編輯：林莞茜）