汪小菲來電求救？吳宗憲鬆口「40分鐘內容」：人總要取暖
大S（徐熙媛）、汪小菲離婚事件鬧得沸沸揚揚，兩人隔空開戰多日，爭議持續延燒，男方23日曾一度「求和」停戰，豈料昨（25）日又緊咬大S外遇偷吃具俊曄，「原來你們2018年就搞在一起」。同日，「綜藝天王」吳宗憲錄影被問及此事時，也坦言汪小菲有來電「取暖」40分鐘，不過他也強調「都跟我無關」。
娛樂中心／綜合報導
根據《三立新聞網》報導，吳宗憲25日錄影受訪時談到大S、汪小菲一事，他透露汪小菲和他近日有用微信通話「取暖」40分鐘，「人總要取暖嘛，我是最有溫度的人」，還秀出通話截圖，但透露「沒有給什麼建言，因為是人家家裡的事」，主要是談商業合作和S Hotel有關的事，「之類的，但知道愈多，就講得愈少」，也再三強調「不要雞婆，都跟我無關」。
事實上，整起爭議從21日開始，至今已延燒5日，汪小菲被大S追討積欠的500萬元贍養費後，開始在微博上大暴走，其母張蘭也在抖音開直播，邊賣東西邊罵人，使大S也發出聲明反擊。不過，汪小菲昨日又激動在微博暴怒，緊咬大S外遇，「原來你們2018年就搞一起了」，但指控內容截至目前為止，並未給出實質證據。（編輯：郭佩蓉）