潮T印「6字英文」太可怕！千萬別Google圖片 網：快吐了
這不是SEGA、也不是SIGMA！語言不通容易鬧出笑話，不只有外國人刺青出現中文錯字，亞洲人也可能誤穿尷尬到爆的英文T恤。有網友貼出一件在路邊賣場看到的大學T恤，正面只印上一個英文單字SMEGMA，卻讓他直呼「這個真的太可怕了」，並要眾人Google翻譯前先有心理準備，實際真相也嚇壞一票網友。
記者黃韻文/綜合報導
一名網友在臉書社團《路上觀察學院》分享，路過高雄新崛江某成衣賣場，看到一件大學T的正面印著英文單字SMEGMA，「我看過很多奇葩的英文在T恤上，但這個真的太可怕了！」並提醒眾人Google翻譯前請有心理準備。如果把英文單字丟到Google翻譯，翻成繁體中文就是「包皮垢」，立刻引起網友熱烈討論：「按Google圖片也很驚嚇」、「這件衣服有味道」。
該則貼文引起眾人共鳴：「以前上學的時候，外籍老師就告訴我們不要隨便穿上面有英文的衣服，他覺得很恐怖」、「小時候不懂，買了一件印有garbage的衣服感覺很潮」、「高中的時候朋友穿了一件衣服被外國女生勸阻趕快換掉，上面寫fuck one get one free」，也有人舉例，「當年看到Areola唸起來好美，結果也是。」一般人都不知道Areola是乳暈的單字。
還有網友搞笑留言：「當你出現包皮垢時，醫生的第一個問題：是沒割嗎？Smegma、包皮垢，一秒學發音就是那麼簡單。」超展開的快速記憶法意外歪樓，讓不少人快速記住這個特殊單字，避免日後誤買。