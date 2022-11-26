桃園488萬凶宅出售！房仲求「晚上別看房」 內部照曝光
凶宅對許多人而言，是不敢踏入的禁忌之地，不過對屋主來說卻想儘速賣出，就有一名房仲受屋主委託，要將桃園一間總價488萬的凶宅賣出，但文中不但特別註記房客看屋不要超過晚上11點，還要大家在現場看到什麼，忍到出來再說，意外引起話題。
編輯中心/綜合報導
該名房仲在臉書凶宅買賣社團中貼文，他表示桃園一間凶宅正在出售，總價488萬，格局為3房3衛，位在公寓4樓，總坪數19.98坪、地坪6.8坪，另外屋齡42年，大約在捷運G9站附近，曾發生單間燒炭事故，現已處理完畢。
而該房仲也直言，希望房客看屋不要超過晚上11點，「不要看房途中跟我分享親身經歷或是你看到什麼，忍住出來再說」，也希望大家看房前先預約，若是馬上要看房，他也無法騎快車，「我不想也變事故」。
貼文曝光後，引起網友們熱烈討論，「凶宅就是要半夜看屋啊！就像其他房子要在下雨天看看有沒有漏水一樣」、「看房途中，不找你開講會很陰森也很憋欸」、「屋齡真的恐怖欸，1980年」、「賣凶宅膽子要大一點，這樣才能更多凶宅委託」、「祂在第一張照片衣櫃左邊」、「凶宅就是要晚上12點後看才刺激啊」、「不容易讓人孤單寂寞的房子」、「晚上看，現場議價，議成才能離開」、「剛好三方一起喬價錢」、「來不及了，明年農曆七月半夜再去看屋」。（編輯：賴禹妡）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995