跟老婆一起投票！蔡其昌帶女兒現身：讓她看看台灣民主
今（26）日為九合一選舉日，民眾們紛紛早起前往投票所投下神聖的一票，民進黨台中市長候選人蔡其昌也現身投票，蔡其昌戴著中華職棒口罩，有媒體問是否有特別含義？對此他表示，自己就是中職會長，沒有選舉的時間，多數時候戴的都是中華職棒的口罩，「中職需要的就是行銷，讓職業棒球可以蓬勃發展、球迷越來越多」。
編輯中心/綜合報導
蔡其昌表示，雖然下雨或多或少都會影響投票率，但還是呼籲大家踴躍投票，而關於自己的沙啞聲音，他坦言這3個月都是處於這個狀態，要復原恐怕需要一段時間，「醫生有說選舉完話要講少一點，但是難度應該很高」，因為自己的工作很重要的就是需要論述、說明，不過仍會儘量。
蔡其昌今日也攜帶女兒及太太現身，他透露小女兒早上一直吵著要和媽媽一起來，「我們想一想也好，讓她看看什麼叫台灣的民主，讓她看看台灣的投票所、投票單張什麼樣子，算是很好的教育機會」，同時也表示太太和女兒都是自己的幸運星，感動喊話：「太太在選戰期間跳出來幫忙，這就是對自己最大的鼓勵！」
蔡其昌指出，自己已經選5次立委，昨晚並沒有遇到睡不著的問題，「作為一個政治工作者面對壓力本來就要學會承擔，不然未來更重要的事情放在我們的肩膀上，動不動就睡不著覺的話，恐怕很難承擔重責大任」，因此從小就練就一身睡覺好功夫，再吵的地方都能睡。（編輯：賴禹妡）