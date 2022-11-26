新疆惡火10死！官方否認封控釀禍　稱「自救能力弱」挨轟

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對於網上流傳逃生通道被鐵絲捆綁等情事，才會導致死傷慘重，新疆烏魯木齊市人民政府新聞辦公室25日深夜召開記者會，烏魯木齊市天山區區長哈米提·買買提伊明聲稱，經過有關單位反覆核實，確定小區不存在鐵絲捆綁的問題，所有住戶的門也都沒被封閉，而網路上的樓層門用鐵絲捆綁照，是被有心人士移花接木、惡意拼接的結果。
烏魯木齊消防救援支隊支隊長李文勝則指出，此次火災具有火災荷載大、蔓延速度快、被困人員多、疏散搜救難等特點，加上事發小區進出道狹窄，停車位較少，道路兩側都停放大量私家車，大型消防車難以進入小區實施作業，所以儘管消防部門共調集23輛消防車、109名指戰員參與，仍然無法阻止悲劇發生。
李文勝又表示，這起火災需記取的教訓有4點，1是居民家庭電器線路鋪設安裝不符合消防安全管理規定，埋下了火災隱患；2是發生火災的樓層常閉式防火門未保持關閉，導致火災迅速蔓延擴大；3是著火小區道路狹窄，私家車停放混亂，影響消防車快速到場處置；4是部分居民自防自救能力弱，對居住建築中通往樓頂的第二安全出口位置不熟悉，火災發生時未進行有效的撲救及及時的逃生自救。
其中，對於第4點的「部分居民自防自救能力弱」在微博上引發輿論撻伐，許多中國網友都留言痛批：「這真的不是人說出來的話」、「今年最離譜發言」、「但凡有點腦子都不會講出這樣的話」。還有人反諷執政當局：「我把你打死了你活該，因為你『自救能力弱』」、「哪有人想死呀，還自救能力弱」、「路是通的，他們自己不跑而已，真的好牛」、「換成政府火災自救知識宣傳不到位可能還好聽一點。」
自從中國實施動態清零政策以來，各地防疫封控亂象頻傳，烏魯木齊火災只是其中一起，甚至還傳出，公安部門內部消息透露，真實死亡人數為44人，當地爆發多起抗議，示威人群包圍政府大樓的畫面在網路上被轉載，也不斷遭到刪除及過濾。