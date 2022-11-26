吳亦凡驅逐後10年難入境！偶像生涯毀了 媽媽竟是劊子手
年僅32歲的男團偶像吳亦凡涉及性侵案，昨（25）日判決出爐，數罪併罰遭判13年有期徒刑，因他是加拿大國籍，服刑期滿還得驅逐出境，10年之內不得入境中國，若想回到中國必須重新申請，但中國律師認為劣跡藝人申請亦難通過，意味著吳亦凡服刑期滿後，此生應該都無法返回中國，偶像生涯中斷，復出遙遙無期，而當初為他報警的吳媽媽，竟然就是親手送兒子入獄的劊子手，讓人不勝唏噓！
記者江芷稜/綜合報導
被封為頂流巨星的吳亦凡，去年爆出在後援會選妃傳聞時，曾公開發微博澄清，表示與都美竹只在聚會中見過一次，沒有灌酒、沒收手機等行為，更否認選妃一事，霸氣地說：「如果有這類行為，請大家放心，我會自己進監獄！」獲得死忠鐵粉支持，如今判決書出爐，網友笑說吳亦凡真的是神預言，自己真的進了監獄。
而當初報警的人不是吹哨者都美竹，而是吳亦凡的媽媽，如今吳亦凡淪為階下囚，媽媽也被網友認為是「豬隊友」。去年吳亦凡爆發醜聞時，有劉姓詐騙分子聲稱要居中調解，跟雙方報價要和解費用，結果一手收進80萬元人民幣封口費，另一手只轉給都美竹50萬元人民幣，還被女方退回。吳媽媽不願被威脅，索性報警抓詐騙份子，沒想到扯出後續誘姦、逃稅等事，網友狠虧她大義滅親，親手送兒子進去吃牢飯，相當諷刺！
※【NOWnews 今日新聞
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