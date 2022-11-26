古天樂公開鋼鐵人行程 睡4小時吃1餐「字典裡沒有放棄」
古天樂監製、主演的香港科幻片《明日戰記》12月2日將在Netflix上線，片中他穿戴33磅（約15公斤）機械戰甲留下後遺症，被醫生警告再不處理就會神經壞死，他到美國植入鈦金屬頸椎骨，自嘲是「鋼鐵做的」鋼鐵人，在接受台灣媒體訪問時提到，「其實那個傷普通人不用做手術的，只是我當演員拍打戲比較危險，有時間就去做手術了，裝了鈦金屬非常好，只是拍動作戲比較痛苦。」他也透露新聞誤報他神經壞死，這個字眼讓好多人誤會，紛紛打電話關心他，古天樂無奈笑說：「你們不要再報導我死了。」
記者羅凌筠/台北—香港連線報導
古天樂創辦電影公司「天下一」9年，推出野心之作《明日戰記》，科幻場景全靠本土團隊打造，他希望這部電影節奏快，因此參考過基努李維《捍衛戰警》的拍攝手法，片中演員實際穿上厚重裝甲，有一幕拿基因子彈的戲，古天樂拍到差點窒息，真的呼吸不了，不過他眼見一部科幻片踏實完成，每天到片場都很開心，「過去拍所有的戲沒有一部是科幻片，所以創作空間比較大，每一句對白我都想過，看到劉青雲穿上機甲感覺很棒，他是一個讓我學不完的人，在他身上學到很多東西，看都看不厭。」
《明日戰記》在香港創下8000萬票房（約台幣3億元）紀錄，問古天樂拍完有沒有什麼遺憾？他說：「沒有遺憾，我的第1步才剛剛開始，我的字典裡沒有放棄。」其實私底下他是個工作狂，每天只吃1頓飯、只睡4小時，很多人的電子信箱未讀信件多達上千封，這種事不可能發生在古天樂身上，他一定要即刻處理，古天樂說：「我從來沒有想過要退休，我喜歡工作，都不想休假，在家都是看電影、想劇本，生活大部分是環繞電影，因為一個人無論體力怎麼樣，想東西是不用停下來的。」
身兼總監製、演員多職，古天樂說解決壓力的方式，就是「不斷增加自己的壓力」，用更大的煩惱去取代現在的煩惱，問古天樂最喜歡哪個身分？他表示：「劇本從零開始產生很困難，寫劇本的過程是我比較享受的事情。」在《明日戰記》宣傳期間，古天樂難得開金口：「支持《明日戰記》的就是我老婆。」香港社群網站掀起一陣「古太太」打卡效應，古天樂透露其實自己每天都會上官方粉絲俱樂部看留言，常常看到粉絲自稱老婆，他幽默笑說：「你們那麼喜歡叫我老公，不如趕快去看《明日戰記》吧。」