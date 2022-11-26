核酸淪圖利工具？新檢測公司成立之際　雲南20萬人被黃碼

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有被賦黃碼的中國民眾控訴，自己根本沒去過曲靖，竟然也被賦黃碼，質疑事件不單純；而14日剛成立的「曲靖盤古醫學檢驗實驗室有限責任公司」，時間點也與本次的黃碼事件差不多。民眾深入追查發現，盤谷醫學檢驗公司大股東為雲南梅里華圖醫療產業投資有限公司，背後則是雲南國企高管。
有報導推算，以20萬人、5天5檢，每人每次5元人民幣計算，5天合計人民幣500萬元（約新台幣2155萬元）；按照公開數據，曲靖市常住人口617萬人，即使每人每年只檢1次，合計也高達3085萬元，一輪下來利潤十分可觀。
對此，曲靖市政府回應時強調，涉事企業項目正處於建設期，尚不具備生產、經營和服務能力，與本輪20萬人被賦黃碼事件無關。不過還是有許多中國民眾不買單，認為：「毫不掩飾尋找到發財路徑的狂喜和無所顧忌」、「多少錢1條啊？拉我進群一起賺錢啊」、「當雨傘賣到2000元1把時，雨就不會停了」、「對對對，反正你們說了算」。
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