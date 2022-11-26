新疆惡火10死！官方否認封控釀禍　稱「自救能力弱」挨轟

核酸淪圖利工具？新檢測公司成立之際　雲南20萬人被黃碼

▲中國的新冠清零政策遲遲未到頭，不少民眾已經對無止盡的核酸檢測感到厭煩。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國的新冠清零政策遲遲未到頭，不少民眾已經對無止盡的核酸檢測感到厭煩。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國的新冠清零政策遲遲未到頭，雖然優化防疫20條強調，不能擅自擴大核酸檢測範圍，但多地仍出現大規模核酸檢測現象，不少民眾已經對無止盡的核酸檢測感到厭煩，民怨四起。近日，雲南省曲靖市就發生20萬人健康碼賦予黃碼，當局要求民眾完成「5天5檢」後，才會自動轉為綠碼的事件；巧合的是當地才剛成立了1間核酸檢測企業，甚至傳出質疑檢測真實目的之聲浪。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合《澎湃新聞》等中媒報導，近日雲南曲靖有20萬人被賦予黃碼，原因為「屬於陽性個案的時空伴隨者，健康碼轉綠的條件則需完成「5天5檢」，其後便可正常出行。

有被賦黃碼的中國民眾控訴，自己根本沒去過曲靖，竟然也被賦黃碼，質疑事件不單純；而14日剛成立的「曲靖盤古醫學檢驗實驗室有限責任公司」，時間點也與本次的黃碼事件差不多。民眾深入追查發現，盤谷醫學檢驗公司大股東為雲南梅里華圖醫療產業投資有限公司，背後則是雲南國企高管。

有報導推算，以20萬人、5天5檢，每人每次5元人民幣計算，5天合計人民幣500萬元（約新台幣2155萬元）；按照公開數據，曲靖市常住人口617萬人，即使每人每年只檢1次，合計也高達3085萬元，一輪下來利潤十分可觀。

對此，曲靖市政府回應時強調，涉事企業項目正處於建設期，尚不具備生產、經營和服務能力，與本輪20萬人被賦黃碼事件無關。不過還是有許多中國民眾不買單，認為：「毫不掩飾尋找到發財路徑的狂喜和無所顧忌」、「多少錢1條啊？拉我進群一起賺錢啊」、「當雨傘賣到2000元1把時，雨就不會停了」、「對對對，反正你們說了算」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

新疆惡火10死！官方否認封控釀禍　稱「自救能力弱」挨轟

危及國安！美國禁售中興、華為等設備　中國科技業再受壓

搶建方艙惹議！廣東傳「強行遷墳」　挨轟：死人都不放過

影／鄭州富士康員工遭警爆打！中共威權挨批有如法西斯

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀