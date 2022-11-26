射氣球收5200！夜市管委會出手了 攤販遭「停業1個月」
近期有民眾控訴，與家人到台南當地夜市一射氣球攤遊玩，結果店家老闆不斷稱「給你一次機會」，卻在結帳時才開口要收取5200元，消息引爆各界關注，而該夜市管委會宣布，將要求該攤販「停業1個月」。
編輯中心/綜合報導
有民眾到臉書《爆料公社》控訴，自己男友20日前往台南花園夜市，到一處射氣球攤，原本有詢問價格並要求結帳，但店家卻稱不用急著給，並在遊戲進行中不斷以「再給你一次機會」，讓兩人以為此機會是免費招待，不料結帳時店家竟開口收取5200元，才發現這些「機會」都在算錢。
事件曝光後立刻引爆爭議，而台南市府市場處也前往夜市現場稽查。今（26）日台南花園夜市也在臉書公告「鑑於近日媒體大肆報導有關本夜市〇排〇號、〇排〇號(射氣球)攤商，因遊戲規則、收費標示不明，造成糾紛，經主管機關市政府市場處介入稽查確有其事，已嚴重影響夜市形象。對此,經本夜市討論後，並聽取該攤商說明後，決議該攤商停業一個月，期間自民國111年11月26日起至同,年12月25日止，禁止設攤。日後，如再有發生類似情事，將依規定逕行取消設攤權利並收回權利卡，特此公告」。（編輯：潘毅）