選舉要帶什麼？投票「熱門QA」快速看懂：小心勿犯5禁忌

射氣球收5200！夜市管委會出手了　攤販遭「停業1個月」

▲台南市府市場處前往稽查，確保消費者權益。（圖／台南市府提供）
▲台南市府市場處前往稽查，確保消費者權益。（圖／台南市府提供）

編輯中心/綜合報導

近期有民眾控訴，與家人到台南當地夜市一射氣球攤遊玩，結果店家老闆不斷稱「給你一次機會」，卻在結帳時才開口要收取5200元，消息引爆各界關注，而該夜市管委會宣布，將要求該攤販「停業1個月」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
有民眾到臉書《爆料公社》控訴，自己男友20日前往台南花園夜市，到一處射氣球攤，原本有詢問價格並要求結帳，但店家卻稱不用急著給，並在遊戲進行中不斷以「再給你一次機會」，讓兩人以為此機會是免費招待，不料結帳時店家竟開口收取5200元，才發現這些「機會」都在算錢。

▲（圖／台南花園夜市）
▲台南市鄭仔寮花園夜市公告，此次引發爭議的射氣球攤，將被停業一個月。（圖／台南花園夜市）
事件曝光後立刻引爆爭議，而台南市府市場處也前往夜市現場稽查。今（26）日台南花園夜市也在臉書公告「鑑於近日媒體大肆報導有關本夜市〇排〇號、〇排〇號(射氣球)攤商，因遊戲規則、收費標示不明，造成糾紛，經主管機關市政府市場處介入稽查確有其事，已嚴重影響夜市形象。對此,經本夜市討論後，並聽取該攤商說明後，決議該攤商停業一個月，期間自民國111年11月26日起至同,年12月25日止，禁止設攤。日後，如再有發生類似情事，將依規定逕行取消設攤權利並收回權利卡，特此公告」。（編輯：潘毅）

台南花園夜市射氣球要求付「5200元」！市府出手稽查

夜市射氣球「玩到噴5200」！情侶怒揭話術　受害者一大票

韓國讀書壓力大「為何體育也猛」？台人提1關鍵：比不過

家族分財產拿「2千萬現金or土地」？網喊：流動性很關鍵

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀