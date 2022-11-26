縣市長開票超激烈！鄉民猛盯「1縣市」血洗：真的太誇張

日本神人學者預言太強！民進黨遭血洗　側翼網軍慘被打臉

▲2022九合一大選落幕，民進黨在此次選戰大敗。（圖／記者林調遜攝，2022.11.25）
▲2022九合一大選落幕，民進黨在此次選戰大敗。（圖／記者林調遜攝，2022.11.25）

編輯中心/綜合報導

日本學者小笠原欣幸堪稱「台灣議題研究權威」，被封為是「神人級學者」，然而一個月之前，他在臉書上預測台灣縣市長選舉，當時預測最後結果是5：15：1：1，也就是民進黨5，國民黨15，民眾黨1，無黨籍1，認為進黨會大敗，當時還引來資深媒體人周玉蔻留言踢館，認為預測不準確，也被不少網友出征，如今投票結果出爐，民進黨大敗。

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根據小笠原欣幸當時的預測，他提到自己參考台灣媒體的各種民調和報導，整理好目前的選情，並預估22縣市長選舉，估計民進黨5，國民黨15，民眾黨1，無黨籍1，但他也強調「因為這次我無法進行田野調查，訪問選舉人士，所以有可能看錯、誤判，我十一月中旬才訪問台灣，打算親自了解選情，到時候，我希望台灣朋友們給我指教」。

如今台灣九合一大選結束，開票結果出爐，比對小笠原欣幸的預測，其中包括基隆市長綠地變藍天，由國民黨謝國樑當選；桃園市長也綠地變藍天，由國民黨張善政翻轉成功，另外，包括民眾黨高虹安當選也精準預測，還包括苗栗無黨籍鍾東錦當選也同樣都是預測成功。

▲2022基隆市長選舉，謝國樑選戰過程中主打暖男形象，最後有驚無險勝過蔡適應，正式宣告基隆綠地變藍天。（圖／NOWnews今日新聞）
▲2022基隆市長選舉，謝國樑選戰過程中主打暖男形象，最後有驚無險勝過蔡適應，正式宣告基隆綠地變藍天。（圖／NOWnews今日新聞）
然而觀看小笠原欣幸整個預言，原本預言民進黨可以拿下5縣市，而最後民進黨真的就只拿下5縣市，國民黨則拿下13縣市，無黨籍2縣市，民眾黨1縣市，原本的預測甚至被側翼網軍以及資深媒體人周玉蔻洗版踢館，表示數據不準確，如今看來準確率相當高，直接打臉出征的自己的人。

▲張善政選前之夜。（圖／張善政競辦提供）
▲桃園市長綠地變藍天，國民黨張善政成功戰贏民進黨鄭運鵬。（圖／張善政競辦提供）
以下為小笠原欣幸一個月前預測22縣市選舉結果，「◎は当選確実（當選的可能性很高）」、「〇はリード（しかし僅差）」（可能當選，但是領先的幅度不大）、「△は逆転の可能性あり（有逆轉勝的可能性）」。黑體字則為該次九合一大選勝選候選人，其中包括〇以及◎就預言成功20個縣市，也就是說今天21個縣市投票中，小笠原欣幸僅「金門縣」沒有預言成功。

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▲2022九合一大選投票結果，民進黨僅拿下5縣市，與日本神人學者預言相同。（NOWnews製圖）
縣市　民進黨　 國民黨 　民眾黨／時力／無黨籍

基隆市 △蔡適應　〇謝國樑　陳薇仲　黃希賢

台北市    陳時中　〇蔣萬安　△黃珊珊

新北市 　林佳龍　◎侯友宜

桃園市 △鄭運鵬　〇張善政　賴香伶　鄭寶清

新竹縣 　周江杰　◎楊文科

新竹市 △沈慧虹　林耕仁　〇高虹安

苗栗縣 △徐定禎　謝福弘　〇鍾東錦

台中市　 蔡其昌　◎盧秀燕

彰化縣　 黃秀芳　◎王惠美

南投縣　 蔡培慧　◎許淑華

雲林縣　 劉建國　◎張麗善

嘉義縣 ◎翁章梁　王育敏

嘉義市　 李俊俋　◎黃敏惠

台南市 ◎黃偉哲　謝龍介

高雄市 ◎陳其邁　柯志恩

屏東縣 ◎周春米　蘇清泉

宜蘭縣　 江聰淵　◎林姿妙　陳琬惠

花蓮縣　 KolasYotaka　◎徐榛蔚

台東縣　 劉櫂豪　◎饒慶鈴

澎湖縣 〇陳光復　△賴峰偉

金門縣　 不提名　◎楊鎮浯.  無黨籍陳福海

連江縣　 李問　◎曹爾元／王忠銘

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