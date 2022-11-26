日本神人學者預言太強！民進黨遭血洗　側翼網軍慘被打臉

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如今台灣九合一大選結束，開票結果出爐，比對小笠原欣幸的預測，其中包括基隆市長綠地變藍天，由國民黨謝國樑當選；桃園市長也綠地變藍天，由國民黨張善政翻轉成功，另外，包括民眾黨高虹安當選也精準預測，還包括苗栗無黨籍鍾東錦當選也同樣都是預測成功。
然而觀看小笠原欣幸整個預言，原本預言民進黨可以拿下5縣市，而最後民進黨真的就只拿下5縣市，國民黨則拿下13縣市，無黨籍2縣市，民眾黨1縣市，原本的預測甚至被側翼網軍以及資深媒體人周玉蔻洗版踢館，表示數據不準確，如今看來準確率相當高，直接打臉出征的自己的人。
以下為小笠原欣幸一個月前預測22縣市選舉結果，「◎は当選確実（當選的可能性很高）」、「〇はリード（しかし僅差）」（可能當選，但是領先的幅度不大）、「△は逆転の可能性あり（有逆轉勝的可能性）」。黑體字則為該次九合一大選勝選候選人，其中包括〇以及◎就預言成功20個縣市，也就是說今天21個縣市投票中，小笠原欣幸僅「金門縣」沒有預言成功。
縣市 民進黨 國民黨 民眾黨／時力／無黨籍
基隆市 △蔡適應 〇謝國樑 陳薇仲 黃希賢
台北市 陳時中 〇蔣萬安 △黃珊珊
新北市 林佳龍 ◎侯友宜
桃園市 △鄭運鵬 〇張善政 賴香伶 鄭寶清
新竹縣 周江杰 ◎楊文科
新竹市 △沈慧虹 林耕仁 〇高虹安
苗栗縣 △徐定禎 謝福弘 〇鍾東錦
台中市 蔡其昌 ◎盧秀燕
彰化縣 黃秀芳 ◎王惠美
南投縣 蔡培慧 ◎許淑華
雲林縣 劉建國 ◎張麗善
嘉義縣 ◎翁章梁 王育敏
嘉義市 李俊俋 ◎黃敏惠
台南市 ◎黃偉哲 謝龍介
高雄市 ◎陳其邁 柯志恩
屏東縣 ◎周春米 蘇清泉
宜蘭縣 江聰淵 ◎林姿妙 陳琬惠
花蓮縣 KolasYotaka ◎徐榛蔚
台東縣 劉櫂豪 ◎饒慶鈴
澎湖縣 〇陳光復 △賴峰偉
金門縣 不提名 ◎楊鎮浯. 無黨籍陳福海
連江縣 李問 ◎曹爾元／王忠銘