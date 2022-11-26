黃偉哲宣布勝選！政院送「高票當選」匾額賀連任台南市長

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由於得票數未如預期，黃偉哲表示會深切檢討，並向競選夥伴許忠信教授、林義豐總裁、吳炳輝律師和謝龍介議員喊話，「你們對於政見規劃的用心，都將成為未來城市願景的重要元素，讓我們共同成就一個完整而美好的台南」
黃偉哲表示，要特別感謝市府團隊的打拚，也要向辛苦的競選團隊：黃崑虎總會長、陳唐山主委、韓良誠團長、林聖哲總幹事以及六區總督導賴惠員、郭國文、陳亭妃、王定宇、林宜瑾、林俊憲立委，以及市黨部潘新傳主委和全體市議員等人表達感謝。
對於民進黨選情不盡理想等選舉結果，黃偉哲在受訪時表示不僅是台南市要向前走，中央、全國、台灣都還是要繼續向前走，在面臨國內外很大的壓力下，不管縣市是藍當選、還是綠當選，都能夠繼續支持讓政局更穩定，中央地方一起發展。
至於今年投票選情冷，黃偉哲則表示雖然南部投票率仍比北部高，但因為天氣晴朗，選民可能選擇全家出遊，今早得知高速公路塞車就明白選民可能不投票。不過他也表示尊重，指出「這就是民主社會，以許多國家來講，這個投票率還算可以接受」；同時表示自己會遵守向市民的承諾，選完馬上恢復拚市政，明天就開始進入市政工作。
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