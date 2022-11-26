林襄難忘18歲初戀「以為能定下來」 避談3年情破局原因
樂天女孩林襄是不少人心目中的啦啦隊女神，她今年下半年接到不少工作，包括《全明星運動會》第四季的黃隊經理、主持《請問 今晚住誰家》，也開心表示終於在年底前接到代言，圓滿達成年度目標。林襄今（26）日就出席珠寶品牌記者會，擔任「金襄一日時尚顧問」，談及18歲的初戀，她露出羞澀的表情。
記者侯家瑜/台北報導
25歲的林襄戴上輕珠寶戒指，象徵從女孩蛻變為女人，而在今天活動現場也被驚喜求婚，對象是她可愛的外甥，女神合體小鮮肉的畫面實在賞心悅目。另外，林襄在表演課結識的部落客花花，也帶著老公阿沁、小孩們親自到場站台力挺。
事業到達巔峰的林襄，坦言目前沒有結婚打算，不過以前確實幻想過早婚早生，「我現在已經錯過那個年紀，18歲那年的初戀，有讓我想過要嫁給他，當時我們在一起3年，以為可以定下來。」表示自己對於求婚、告白雖然低調，不過還滿注重儀式感，「我初戀在我很難過的時候，有買小熊軟糖給我，是我印象最深刻的禮物。」至於分手原因，她沒多做解釋。
《全明星4》黃隊近來爆出排擠爭議，林襄被點名和當事人林玉書私交甚篤，談到此事，林襄笑而不答，只透露黃隊氣氛一直都不錯，似乎不想再對此事多做回應。