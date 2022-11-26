基隆綠地變藍天！蔡適應宣布敗選：努力不夠

2022年基隆市長選舉，民進黨候選人蔡適應今（26）以6萬9762票的票數，敗給對手謝國樑，並於晚間18:14分抵達競選總部，在太太蔡喬婷的陪同下，上台宣布敗選，並向他的支持者發言致歉，蔡適應說：「就是自己努力不夠，沒有其他理由。」
記者黃禹馨/基隆報導
隨後他也恭喜對手謝國樑，蔡適應說：「預祝對手未來四年，能帶領基隆繼續往前，不要走回頭路，還有另外幾位候選人，跟我一樣沒機會當選的，我們彼此勉勵，繼續加油。」說完三度向市民鞠躬，更感性表示，「謝謝每個支持我的朋友，我從基層出身，有機會從助理選上市議員，再從市議員當上立法委員，再到這次參選基隆市長，一路走來我非常的感謝和知足。」隨後再次搭上競選車隊，繞行基隆市區謝票。
從今天四點開票開始，蔡適應票數就持續落後，晚間五點起，就逐漸拉開差距將近2萬多票，不過支持者依舊到現場聚集沒有離開，同時，蔡適應敗選，也等於終止民進黨林右昌在基隆市的八年政權，提及選戰失利，蔡適應無奈表示，「我沒辦法接棒，延續他在基隆的執政，真的不好意思，也辜負大家的期待。」
根據選委會粗略估計，今年投票率約將近六成，依戶政資料顯示，今年基隆市選舉人人數，市長選舉為30萬7913人，而其中今年滿20歲的「首投族」就有3560人。最終結果由國民黨籍候選人謝國樑，以9萬4593票數勝出，接棒執政基隆。
最後，蔡適應強調，他還是會做好立委該做的工作，明天他會全市謝票，感謝支持他的市民朋友，週一開始繼續為基隆打拼。
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